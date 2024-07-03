快訊／苗栗男為拿手機落海！18hrs後1km外尋獲遺體　妻小悲痛認屍

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣黃姓男子昨（2）日駕車闖入海灘、折返回車上疑似拿手機落海失蹤，海巡、消防人員今天上午繼續搜尋，上午約10時50分左右、距離失蹤18小時，在落水點北邊約1公里的沙灘，尋獲黃男遺體，家屬哀痛接受不幸事實，全案交由警方處理相驗等後續事宜。

▲苗栗確診痊癒男駕車到海灘散心落淚，失蹤18小時後上午10:50左右被發現遺體。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗黃姓男子（61歲）日前罹患新冠肺炎後痊癒，昨日獨自到後龍鎮海邊看海散心，不知何故直接開車闖入海灘，發現海水逐漸漲潮時，車子無法動彈，趕緊請友人開小貨車救援，結果貨車中途受困沙灘，里長緊急開來耕耘機將貨車拉上岸，結果黃不顧轎車快滅頂，冒險疑似回車上拿手機、皮包等物品，結果不幸遭海浪沖走下落不明。

海巡、消防等單位漏夜搜索未發現，加上昨夜風浪過大，不適合出動小艇，今天一大早繼續展開搜救工作，家屬也在岸邊焦急等候消息。上午約10時50分左右，海巡署岸際人員利用高倍數望遠鏡，在距離落水點北邊約1公里的外海發現漂流物，出動小艇去搜尋，沒想到出動不到10分鐘，在沙灘旁邊淺水區發現一具浮屍，經家屬確認為黃姓男子遺體。

據指出，黃姓男子目前沒有工作，患有口腔癌、小兒麻痹等健康問題，家屬稱最近沒有什麼異狀；黃的妻子、兒子和女兒，歷經一天一夜的守候，最終等來遺憾的結果，哀痛接受警方訊問，安排後續相驗、後事等事宜。