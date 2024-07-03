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北海道分屍案「父被迫拍女兒虐頭片」　過程連法官都聽不下去

▲▼訴訟，法官，濫訴，法庭。（圖／達志／示意圖）

▲北海道無頭男屍案，札幌地方法院1日第二次開庭審理。（圖／達志／示意圖）

記者王致凱／綜合報導

日本北海道札幌去年7月發生無頭男屍命案，兇嫌30歲女子田村瑠奈全家人都涉案。札幌地方法院1日針對此案第二次審理，田村瑠奈的父親田村修被指控協助殺人和協助棄屍等罪。田村修在法庭上詳細闡述女兒凌虐死者頭顱的恐怖過程時，就連審判長也表示「不用這麼詳細」。

這起案件發生在札幌著名紅燈區薄野的一家情侶旅店內，當天深夜田村瑠奈與死者浦仁志會合後共同進入旅館房間，但田村瑠奈在凌晨時即離開，浦仁志卻直到下午超過退房時間仍未出現。旅館員工察覺有異開門查看，沒想到竟看到浦仁志陳屍浴室，頭顱不翼而飛。

警方調查後鎖定田村瑠奈涉有重嫌，並且發現其擔任精神科醫師的父親田村修也涉嫌幫助她殺人和棄屍，母親田村浩子則是對女兒將死者頭顱帶回家藏匿一事知情不報，同樣被指控棄屍與破壞遺體罪。

根據日媒報導，此次開庭，田村修以辯方證人身分出庭，他在庭上向被害者家屬道歉，又說他雖然知道女兒將被害人的頭顱帶回家，但是因為認為報警是「背叛」女兒，因此才沒有報案。

田村修還說，當女兒將被害者頭顱帶回家中時他也相當震驚，而當女兒強迫他拍攝凌虐頭顱的影片時，他認為「就算阻止也沒用」，因為擔心出言責備會使女兒的精神狀態更加惡化，因此才對女兒的要求言聽計從。

田村修在法庭上說，女兒將頭顱帶回家幾天之後，某天下班時女兒遞給他2個用來泡梅酒的小玻璃瓶，裡面裝有包括舌頭在內的人體組織，還有一個看起來像是眼球的東西；此外，某天上班前又被女兒叫到浴室，替她拍下挖出被害者眼球的影片。

正當田村修闡述女兒凌虐死者頭顱的過程時，審判長渡邊史朗向檢察官表示，「不需要這麼詳細地讀出犯罪具體內容」。

從遺體被發現，到田村瑠奈被捕為止，死者頭顱一直都被放在田村家的浴室內，這段期間田村一家人竟能照常生活，令人費解。田村瑠奈的母親田村浩子上月出庭時辯稱，當她得知家裡藏有一顆頭時，遺體已經在浴室被破壞，因為景象太奇怪，所以她也無法對女兒說什麼。

田村浩子不承認協助和教唆破壞遺體，也不承認事先知情女兒的謀殺計畫。辯方律師辯稱，田村浩子雖然明知家中藏有頭顱卻沒有報案，也沒有讓女兒自首，但這並不構成對兇手的幫助。

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