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南韓民眾喊彈劾尹錫悅！國會請願「超過80萬人響應」　草擬5大罪狀

▲▼南韓民眾發起請願，盼國會能夠彈劾總統尹錫悅，超過80萬人響應。（圖／達志影像）

▲南韓民眾發起請願，盼國會能夠彈劾總統尹錫悅，超過80萬人響應。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅自從上任以來，其支持率便在20至30%之間徘徊，且還屢創新低。自從尹錫悅政府今年2月發起醫療改革、導致全國超過1萬名住院醫師罷工後，執政黨國民力量在國會議員改選便經歷挫敗。如今，甚至有民眾向國會發起「彈劾尹錫悅」的請願，草擬尹錫悅5大罪狀，超過80萬名以上民眾響應。

根據韓媒《東亞日報》、《韓民族新聞》，南韓權姓民眾6月20日發起「彈劾尹錫悅」請願運動，呼籲國會發起彈劾案，內文草擬5大罪狀，包括尹錫悅針對「蔡上兵特檢法」提出再議要求權（即否決權），干涉海軍陸戰隊蔡姓上兵溺死案調查，外交政策過度親日、未能阻止日本排放核處理水，以及引發兩韓局勢緊張、妻子金建希涉貪等。

該請願發起後才經過短短3天，便獲得超過5萬名眾響應同意，送交國會法制司法委員會，並登上國會國民同意請願官方網站，期間因為吸引過多支持者響應彈劾，一度引發伺服器當機，尤其前南韓國會議長金振杓（共同民主黨）在其出版回顧錄中質疑尹錫悅「捏造梨泰院慘案」的可能性後，更一度導致響應請願民眾暴增。

共同民主黨最高委員鄭清來表示，「尹錫悅彈劾請願一定會超過100萬人響應，最終勢如破竹達到200萬、300萬人。在百姓和政權的奮戰中，最終一定是國民獲勝，我們準備迎接這天的到來吧！」

只不過，共同民主黨內部卻對尹錫悅彈劾請願案保持一定距離，因為黨高層擔憂請願最終可能會為黨帶來「反效果」，且高層一致認為關於是否支持彈劾尹錫悅的輿論尚未發展成熟，加上目前尹錫悅並未被揭發違背憲法、法律等重大事項，因此多半持觀望態度。

執政黨國民力量首席發言人郭圭澤發表評論，「共同民主黨為了迴避其黨代表李在明的司法風險，便反覆操作彈劾總統、特檢等議題，作為政治操弄的道具！」

根據韓媒《紐西斯通訊社》，對於民眾針對尹錫悅發起彈劾案，南韓總統辦公室高層堅定回應，「目前必須隨時監控國會的情況。然而，只要沒有出現任何明顯的違法情事，彈劾案要操作成功的可能性微乎其微。」

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