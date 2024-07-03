產官合作便民服務　桃園設置包租代管暨租金補貼及租屋諮詢櫃台　　

▲桃園設置包租代管暨租金補貼及租屋諮詢櫃台。（圖／地政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府地政局與租賃住宅服務公會合作，2日起於桃園市各地政事務所設置「包租代管暨租金補貼及租屋諮詢」櫃台，為房東和租客提供更加便捷、專業及高效租賃相關諮詢服務。地政局蔡金鐘局長表示，新設的包租代管暨租金補貼及租屋諮詢櫃台，由專業的租服業團隊，於每週二下午2點至5點駐點服務。

市府地政局表示，包租代管制度自106年推動以來今年邁入第7年，依據內政部公布包租代管媒合統計資料，七年來共累積媒合7萬5,854戶，其中桃園市累積23,039戶佔全國媒合戶數3成，為全國第一。

有感桃園市租屋人口眾多，住宅租賃糾紛也層出不窮，為解決租屋過程中可能遇到的糾紛、稅賦補助、服務管道等各種問題，同時推廣包租代管政策及協助房客了解自身的租金補貼等，地政局與桃園市租賃住宅服務商業同業公會合作，於桃園市各地政事務所設置「包租代管暨租金補貼及租屋諮詢」櫃台，便利本市市民前來諮詢。

服務時間為每週二下午2點至5點，這項服務旨在為市民提供更便捷、全面的租屋相關服務，讓房東、房客有更多諮詢管道，以安定租屋生活，並透過公會積極宣導租賃相關政策及政令，促進推廣租賃新政的成效，並維護租賃當事人權益。