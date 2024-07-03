「桃園市民卡APP全新升級」想法募集　填問券抽iPhone大獎

▲「桃園市民卡APP全新升級」想法募集中。（圖／智發會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為了讓市民享受更便利的數位生活，桃園市民卡APP即將改版提供嶄新的使用者體驗！桃園市政府自即日起，舉辦「桃園市民卡APP全新升級 功能你決定」問卷抽獎活動，希望收集民眾的寶貴意見，讓APP各項功能更貼近市民需求！為期兩個月的活動每週將抽出200杯全家咖啡，最後更有壓軸iPhone大獎，歡迎民眾參加。

市府智慧城鄉發展委員會(智發會)2日表示，市民朋友期待已久的「桃園市民卡APP」即將在今年底全新升級，改版過程市府希望廣納各方意見，以民眾需求為導向加入許多實用功能，如更方便的身份辨識機制、即時掌握各種福利資訊、好孕專車服務、市民卡儲值金、交通服務資訊等，以提升市政服務的便利性。

「桃園市民卡APP全新升級 功能你決定」活動自7月1日至8月31日舉辦，民眾可前往桃園市政府市府入口網「訊息公告」「熱門活動」內的活動頁面（頁面連結：https://gov.tw/zvA）點擊問卷連結，填寫聯絡基本資訊，並提交意見後即可參與抽獎活動。每週將針對填答者抽出200杯全家便利商店Let's Caf?中杯經典拿鐵，活動結束後更會抽出最大獎Apple蘋果iPhone 15 128GB智慧型手機，歡迎民眾踴躍提供想法與建議！

智發會主委吳肇銘表示，民眾寶貴的意見及需求是市府進步的動力，透過本次活動希望從市民的角度設計出民眾需要的新功能及服務，並提升民眾對市民卡的參與度和認同感。期待藉由更多市民的聲音，共同打造一個更便捷、更貼近民眾需求的智慧平台，循序漸進地充實市民數位新生活！