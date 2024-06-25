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妹子睡醒帳戶少4千！一看信箱「感謝惠顧」超心疼：完全忘了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有妹子一覺醒來收到訊息，清晨莫名其妙在國外消費近4千塊，看了電子信箱發現真相，瞬間超心疼自己的錢。原來是一個月前，原PO有試用某APP的專業版，事後卻忘記取消訂閱，「所以我付出了慘痛的代價。」她忍不住分享經驗勸世，「真的不要一時衝動，就買了一些亂七八糟又貴得要死的會員。」

一位女網友在Dcard發文「真的，不要一時衝動」，文中表示，她一覺醒來，發現郵局帳戶少了快4千塊，也收到訊息通知，某張金融卡在清晨5點52分「國外消費約新台幣3948元」，但卻不是被盜刷。上網查了一下後，趕緊到電子信箱看看是否有被盜用，「誰知不看不知道，一看嚇一跳」，收到某款APP寄來的發票資訊「感謝惠顧！」

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原來在約1個月前，她有用過某款APP，還免費試用Pro，「當時，我想著在試用期結束前再把訂閱取消掉，就不會有扣款的問題了」，結果卻完全忘了這回事，所以付出了「慘痛的代價」，「120美金，3000多台幣，我沒了。」

原PO忍不住勸世，「這件事告訴了我們，真的不要一時衝動，就買了一些亂七八糟又貴得要死的會員，也不要抱著在試用期結束前去取消訂閱就好的想法，因為搞不好就會很跟我一樣，把事情忘得一乾二淨～」

貼文引發討論，「選擇試用期的方案不應該自動續訂才對，這沒人管真的很奇葩」、「我上次自動續訂，寫信跟他說我沒注意時間，後來有退款喔」、「才想到我的也還沒退訂！即時退掉了！真的太感謝你的文章了」、「這種我都會在記載行事曆提醒自己」、「不敢點試用就是怕自己忘記取消。」

其中，有內行人分享自己的方法，「去辦那種很容易申請通過的網路銀行簽帳金融卡，裡面不要放錢，以後遇到這種需要訂閱的時候，就輸入這個卡號，在第一次轉個幾十塊進去，以後讓他持續扣款失敗通知你（或者自動取消續訂）」，如果確定要續訂，再往帳號放錢。

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