果粉驚喜！「地震通知神器」iOS上架了　安卓用戶認證：超好用

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

地震發生時，不一定會收到國家級警報，就有人會另外載地震通知App。幾個月前，就曾有網友討論起「KNY台灣天氣.地震速報」，透露這個App真的會提前響，大讚真的好用，可惜僅支援安卓手機。不過，最近有蘋果用戶驚喜發現，該App已在iOS App Store上架，可以下載使用了。

先前有網友在PTT的Gossiping板上，以「KNY也太牛逼了吧」為標題發文，提到這個APP真的會提早響，他的手機在地震發生前30秒就先叫了。不少網友也讚，「KNY比國家警報還好用」、「剛剛響完，全公司都看著我，然後等著震。」不過，當時App僅支援安卓手機，令不少iPhone用戶直呼，「我的iPhone不能裝」、「原來iOS沒有。」

最近，最近有蘋果用戶驚喜發現，「KNY地震速報」已在iOS App Store上架，可以下載使用了。實際查看，該App已累積86則評分，獲4.9顆星好評，是目前天氣類App排行第1。

▲iPhone用戶可載地震通知神器了。（圖／記者鄺郁庭攝）

另外，科技網站「iPhone 瘋先生」也曾推薦iOS的警報APP「台灣地震速報」，能提前幾秒發出通知，也會顯示預估級數和地震波多久抵達；另外，除了能設定警報位置，也可以調整預警的震度。

不少用戶點頭認證，「我也有用，很準」、「好用，挺準的。開發APP的年輕人才高二，前途無量」，但也有網友表示，「我前陣子有通知，後來這星期就沒了，有點不穩，但說真的這個很好用，可惜通知系統很不穩。」當然，實際精確的地震相關資訊，還是要以中央氣象署公布的為準。