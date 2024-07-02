海巡署對峙中國海警3打7救援不及　我國漁船遭押進福建圍頭

▲我國漁船2日遭中國海警船強行登檢、帶回福建圍頭。（示意圖／達志影像）

記者趙蔡州／綜合報導

我國澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間8點10分在金門外海作業，不料遭中國海警船強行登檢，海巡署收到大進滿88船主求救後，立刻調派10081艇、3505艇前往救援，考量到現場中國海警船多達7艘，再增派10039艇救援我國漁船，但基於時空因素救援不及，大進滿88號遭對方強行帶回福建圍頭港。

海巡署表示，他們2日晚間8點10分收到大進滿88號漁船船主求救，在金門料羅港東北東方23.7（限制水域外 17.5浬、中線以西25浬）遭中國海警登檢扣押，立刻立即調派線上10081艇（距案發現場14.3浬）、3505艇（距案發現場31.4浬）急速馳援。

▲澎湖漁船大進滿88號被控制押往圍頭港。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署10081艇2日晚間9點14分在距離大進滿88號1.6浬、距離晉江岸際5.4浬、陸方領海基線內2.9浬、距離金門北碇13浬處遭3艘大陸海警船攔阻，我方立即向海警船廣播，要求立即釋放本國籍漁船，陸方亦向我方廣播喊話，要求勿干擾。

海巡署不久後偵獲周邊有4艘大陸海警船正在往現場集結，考量對方船隻多達7艘，增派10039艇前往協處，我方10081艇及 3505 艇亦持續向陸方廣播要求釋放「大」船，但未果，基於時空因素及為避免升高衝突，海巡署最終決定停止緊追，大進滿88號晚間10點被對方帶回福建圍頭港，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調，要求陸方釋放漁船與船長、船員。