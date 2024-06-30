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社會 社會焦點 保障人權

上尉海巡學弟「吃掉學長嬌妻」！帶回住處睡整晚　至少做3次

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲海巡學弟偷吃學長嬌妻。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

高雄一名李姓男子原先在海巡署任職，期間偶然認識了學長阿德（化名）的妻子秀秀（化名），沒想到他眼見秀秀年輕貌美，竟然展開追求，不但曾與秀秀一起回租屋處過夜，更是至少發生3次關係，氣得綠帽學長一狀告上法院。簡易庭法官判李男須賠38萬元，上訴後橋頭地院予以駁回，全案確定。

根據判決書內容，李男先前曾是海巡署的上尉，與督察阿德不只是同事，更有一層學長學弟的關係，不料他2022年認識阿德的妻子秀秀以後，瞬間被秀秀的美貌所震驚，於是展開了熱烈追求。

某次秀秀因為跟阿德起了爭執，情緒十分低落，於是在社群軟體上PO了動態。李男看見秀秀PO在社交軟體上的動態，主動出言關心，並且邀約見面、散心。秀秀答應了下來，與李男相約在某速食餐廳碰面，一上車後就開始抱怨阿德的近況，最後因為情緒失控，直接在車內痛哭。

李男眼見秀秀情緒瀕臨崩潰，於是出手擁抱安慰，豈料他安慰到一半，手上開始不安分，不斷觸摸秀秀身體上的各個隱私部位，最後甚至還掏出生殖器性交。秀秀當下極力拒絕，並且有些發怒，質問「你是為了做這些行為，才把我帶出來的嗎」，語氣中充滿不滿。

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲海巡學弟偷吃學長嬌妻，打著安慰散心的名義，在車內與她發生性行為。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

李男眼見秀秀生氣，急忙停止性行為，並且不斷道歉。不過，時隔約一周左右，秀秀又再度跟李男相見，這次2人一起前往汽車旅館，她也沒有拒絕發生性關係，就這樣跟李男有了不可告人的秘密，「我可能是覺得丈夫都出軌了，身體已經不重要了。」

有了這次親密接觸，2人的感情迅速升溫，三不五時就相約到李男的租屋處發生性行為，次數至少在3次以上，秀秀某次更是直接睡在李男的住處，連丈夫的電話都沒有接。

阿德得知妻子跟學弟有染，氣得將學弟告上法院，並且求償50萬元。對此，李男挨告後則辯稱，雖然自己有寫下悔過書，但這是為了讓學長不再追究，且他在整段事件當中，根本沒有侵害配偶權，只是單純在幫助協調學長與秀秀之間的夫妻糾紛。

對於李男的說法，高雄橋頭地院簡易庭法官並不採信，審酌雙方的社會經濟等條件以後，判李男須賠38萬元。李男對此感到不服，提起上訴，不過又被橋頭地院法官駁回，全案確定。

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