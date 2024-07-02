海巡士官長指侵同袍妻！硬脫褲按摩噁喊：粉紅色的　遭判刑4年

▲游男在擔任海巡署士官長期間，指侵昔日同袍妻子，遭判刑4年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳佩蓁／宜蘭報導

宜蘭一名擔任海巡署士官長的游姓男子，去年7月30日到昔日同袍妻子小嫻（化名）的工作室作客，他假借要幫小嫻按摩脫去對方內衣褲，並趁機將她強壓在沙發上指侵得逞，還噁喊「妳下面粉紅色的」、「妳下面濕濕的」、「妳的胸部很大，妳老公好幸福」。宜蘭地院審理後，依強制性交罪判游男有期徒刑4年，可上訴。

判決指出，案發當天游男帶著油飯到小嫻開設的工作室作客，閒聊時游男自稱學過按摩，熱心表示要幫小嫻按兩下，不料他越按越下面，一路從肩膀按到屁股，還說「屁股也有穴道，應該要按開」，以跨坐姿勢將小嫻壓在沙發上，過程中小嫻發現尾椎被游男性器官碰到，便不斷表達拒絕及反抗，游男見狀竟直接脫下她的內衣褲指侵得逞。

過程中游男還對小嫻說「妳下面是不是有濕濕的？」、「有濕濕的啊」、「妳下面是粉紅色的」、「妳的胸部很大，妳老公好幸福」，讓小嫻備受屈辱，游男離開後她馬上打電話向大姑哭訴，並一同到警局報警提告。

游男警詢時辯稱，當天是小嫻稱身體不舒服，請他幫忙按摩肩頸，他並未觸動到小嫻的私密處、胸部；庭審時游男才改口有撫摸小嫻胸部、臀部，但仍矢口否認性侵，並表示他目前已退伍，以退休金維生，願以50至60萬元和小嫻和解，但被小嫻拒絕。

宜蘭地院審理認為，游男事後曾傳LINE像小嫻道歉「今天我想了很多，也有罪惡感」、「妳別怕，我不是變態，不會傷害妳的」，且偵訊時多次以「那天真的不知道怎麼了」迴避陳述案發經過，並審酌證人相關證詞及小嫻就醫證明，認定游男證詞均不足採信，依強制性交罪判游男有期徒刑4年，可上訴。