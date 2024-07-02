事發4個月！金門副縣長慰問陸船翻覆2罹難漁民家屬　捐20萬善款

▲金門縣府代表赴陸慰問「0214事件」罹難者家屬。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

今年2月14日，金門北碇島海域有陸籍漁船進入禁止水域非法捕魚，因拒檢逃逸不慎翻覆，造成船員2死意外。對此，金門縣府慰問團今（2）日下午前往大陸泉州晉江市，對罹難者家屬表達深切的慰問之意，並以「金門縣紅十字會」名義，捐贈地方善款逾新台幣20萬元，盼事件早日圓滿落幕，罹難者早日返鄉入土為安。

金門縣政府指出，副縣長李文良偕同金門縣議員王國代、許玉昭、李養生、縣府參議呂清福、金門縣紅十字會會長洪國正、總幹事呂忠飛與府會相關人員，於昨（1）日下午搭乘金廈小三通抵廈門後，今日上午，前往金門酒廠廈門貿易有限公司，除了解金酒在大陸地區的營運現況與策略，並勉勵員工的辛勞付出外，今(2)日下午慰問團更前往泉州晉江市進行慰問，由其中一名罹難者家屬與「晉江市紅十字會」代表接受金門地方善款。

事件發生4個多月以來，在金門縣議員王國代與國際傑人會中華民國總會多方奔走之下，募集多位金門地方善心人士的愛心，共募得地方善款新台幣20餘萬元，全數用於捐贈罹難者家屬。金門縣議員王國代表示，自事件發生以來，受到許多金門鄉親的高度關注，縣議員王國代發揮「人道關懷」的精神，透過地方善款捐贈，以及組織金門縣府慰問團親自來到泉州致意，以撫慰罹難者家屬心中的傷痛，協助早日走出事件陰霾。

李文良則表示，作為「0214事件」的地方政府，責無旁貸，縣長陳福海在第一時間即表達遺憾與不捨，並且責成縣府團隊全力支持及提供行政協助，與兩岸有關單位保持聯繫，確實掌握事件發展。同時，在兩岸當局多次的協商過程中，作為強力的後援，對於現存於金門縣殯儀館的兩具罹難者遺體，亦提供完善的冰存與殯儀等事務性協助。

李文良強調，金門在兩岸發展的特殊區位，長期扮演「連結兩岸」的角色與功能，藉由善款捐贈，展現金門民間對於罹難者的關懷，以及金門鄉親對兩岸人民互動最真誠、最真實的一面，並表達對事件圓滿落幕與兩岸和平的殷切期盼，金門縣政府、金門縣議會齊心推動兩岸善意循環，讓兩岸一起和平共榮。