鴻海印度廠徵才「歧視已婚女性」　當局下令調查

▲招聘人員在鴻海位於印度的廠房外向求職者進行說明。（圖／路透）



文／中央社新德里1日綜合外電報導

路透社日前披露，蘋果（Apple）供應商鴻海位於印度的坦米爾那都邦廠拒絕聘用已婚女性從事iPhone組裝工作，新德里人權當局1日表示，已下令政府官員對報導中的徵才性別歧視展開調查。

路透社報導，印度國家人權委員會（NHRC）發表聲明說，已發函給總理莫迪（Narendra Modi）的聯邦政府勞動就業部秘書及坦米爾那都邦（Tamil Nadu）首席秘書，要求一週內提交詳細報告。鴻海一座主要iPhone組裝廠就位於坦米爾那都邦。

聲明中說：「根據國家人權委員會的觀察，這起事件如果屬實，構成對已婚女性歧視的嚴重問題，並且違反平權和機會平等」。

路透社這篇報導引發印度當地電視媒體和報紙社論大肆討論，民間女性團體和包含莫迪領導的執政黨以及反對黨內的女性團體都呼籲徹查此事。莫迪的聯邦政府也已要求坦米爾那都邦提交一份「詳盡的報告」。

印度聯邦政府勞動就業部、蘋果及台灣鴻海並未立即回覆路透社記者的置評請求。坦米爾那都邦政府發言人將路透社提問轉交轄下勞動部門，但後者並未做出回應。

路透社6月25日發布的調查報導指出，鴻海位於坦米爾那都邦的印度主要iPhone工廠，系統性地將已婚女性排除在工作崗位外，理由是她們比未婚女性承擔更多家庭責任。

鴻海的招聘仲介及人資消息人士接受路透社訪問時指出，家庭責任、懷孕和缺勤率較高，是當地鴻海工廠不僱用已婚女性的原因。

鴻海先前已嚴正否認針對婚姻狀況、性別、宗教或任何其他形式的就業歧視指控。