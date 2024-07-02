趙少康7日率「戰鬥藍」立委赴基隆街講　聲援謝國樑「反惡罷」

▲趙少康號召戰鬥藍立委聲援謝國樑。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑，第二階段連署書據稱已收到近4萬1000份的跨過門檻數量，若送選委會並通過核定，最快9月中旬將舉行罷免投票。除了國民黨主席朱立倫下達「固樑」動員令，黨中央昨日也成立「守護基隆小組」，據了解，中廣前董事長、戰鬥藍發起人趙少康7日上午10時，會與戰鬥藍成員的前台北市長郝龍斌、立委林沛祥、徐巧芯、王鴻薇、洪孟楷等人，及基隆市議員一起到基隆為支持謝國樑街講，也去信義市場掃街。

基隆市「拆樑行動」來勢洶洶，為了守住北台灣這塊執政地盤，國民黨中央昨日成立「守護基隆小組」並召開會議，由國民黨秘書長黃健庭親自擔任召集人，主導未來基隆市的反罷免攻防。「守護基隆小組」未來會視議題與罷免案發展情勢，適時召開記者會，正面迎擊綠營惡意的抹黑攻擊，並還給基隆市民一個乾淨的空間，至於謝國樑，則不會站到第一線，將持續專注市政工作。

在定調這是一場選戰對決情形下，冷戰轉熱戰已是避無可避，「戰鬥藍」領銜人趙少康也加入戰局力挺謝國樑，反對民進黨惡意罷免。趙少康表示，到現在都想不通，謝國樑到底犯了什麼錯需要面對罷免，當年罷免時任高雄市長的韓國瑜，還能說他任期未滿就選總統，背棄高雄人，但是謝國樑上任以來認真基隆市政，東岸廣場一案勝訴，證明他堅定守護基隆資產，送電動機車的競選政見也在努力落實中，既然找不到應該被罷免的理由，就只剩政治鬥爭可以解釋。

趙少康說，罷免連署跟正副總統或公投連署不同，不需要繳交身分證影本，只要填了表格、簽名蓋章就完成，至於蓋章的是不是本人？成千上萬份連署書，太難一一查證了。民意不能被冒用，請基隆市選委會透過抽樣，打電話確認連署名單的真實性，如果「冒名連署」的比例過高，就有進一步擴大抽樣的需要，才能盡量抓出被冒名的連署書，呈現真實民意。

趙少康7日也會和戰鬥藍的台北市前市長郝龍斌，率立委林沛祥、徐巧芯、王鴻薇、洪孟楷、基隆市議員等人在基隆集結，為支持謝國樑展開街講，也會去信義市場掃街。