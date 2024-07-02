暑期青春專案　台東警首日擴大臨檢

▲學生放暑假，台東縣首日擴大臨檢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

放暑假囉!鑑於暑假期間是青少年活動的高峰期，為預防青少年暑假期間深夜遊蕩、流連網咖、出入不當場所，臺東縣政府自7月1日零時起至8月31日24時止執行「暑期保護青少年-青春專案」，特別於暑假首日7月1日晚間起，由臺東縣警察局規劃擴大臨檢專案，並結合縣府青春專案聯合督導小組，針對易生治安顧慮場所加強執行稽查、勸導、取締等勤務作為，同時告誡青少年們在暑假期間，應安排正當娛樂活動，不可流連聲色場所，或受有心人士的誘導觸法及被害。

暑假期間，臺東縣政府基於保護青少年的立場，由縣長召集縣府各局處組成跨部門聯合督導小組，在團隊合作機制下，全力執行青春專案各項指標工作，7月1日晚間，由臺東縣警察局副局長魏仲亨親自率警察局教育處、社會處、財經處、建設處、衛生局、消防局及臺東縣學生校外生活輔導會等8局處組成的聯合稽查小組，至臺東市區針對青少年常出入之公眾場所，如網咖等處執行稽查，以確保青少年暑期安全活動空間，降低青少年誤涉不法及被害情事發生。

另外也提醒相關業者務必遵守法律規定，不可貪圖小利、心存僥倖，縱容無知青少年陷於偏差行為當中，另呼籲家長應為青少年安排正當、健康、有意義的活動，希望在各方的合作努力下，青少年能有一個快樂、安全的暑假生活。

魏仲亨表示，暑期青春專案為臺東縣政府保護青少年安全之重要政策，本（113）年三大工作主軸為「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」和「犯罪預防宣導」，縣府將整合所有公務及民間資源，全力以赴，全面淨化妨害青少年成長環境及被害因素，建立一個有活力、又健康、祥和的社會，營造出一個優質的生活空間。