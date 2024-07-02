台東縣14條道路改善動工　確保行的安全

▲臺東縣14條道路改善動工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供縣民舒適安全的交通道路，臺東縣政府每年投入經費改善，台東縣長饒慶鈴表示，今年也編列6千萬元，針對路況較差或鄉鎮市公所較難負擔的大型道路及設施進行重鋪及修繕，包括6條市區道路及成功鎮、大武鄉等地共8條鄉道改善，預計於9月完成，確保民眾可以走在最平坦安全的道路上。



饒慶鈴2日由議長吳秀華、臺東市長陳銘風及市區多位里長陪同前往視察道路養護工作執行進度時指出，「道路」是與民眾每日生活關係最密切的公共設施，打造安全安心的道路環境是上任後最重要的工作之一，近年縣府積極編列自籌款項，5年來投入約3億元經費，針對老舊、破損的路面進行改善，共計改善路段約40公里，持續提升民眾的交通品質。今年再編列6千萬元經費，依據各地方民代或公所建議，針對全縣各鄉鎮市的道路進行路面重鋪及周邊設施改善等。

饒慶鈴表示，臺東縣面積為全國十分之一，幅員廣大，全縣道路有上千條，縣內總長度也超過1千公里，縣庫財政資源有限，因此道路養護預算都要確實花在刀口上，最大程度提升民眾交通的安全及便利；縣府也訂定規定要求各管線單位，針對路面重新刨鋪完成的路段，除民生及緊急維修需求外三年內不得進行開挖，以減少一向被民眾詬病的道路不斷重複挖掘的問題。臺東是觀光大縣，良好的道路品質更是發展觀光的重要基礎，縣府將持續投入經費，改善全縣道路狀況，提供居民及遊客安全、舒適的交通環境。

縣府建設處說明，目前已完成第一批次工作分配，支出約3千萬元，包含辦理臺東市勝利街、知本路、民航路、利嘉路、軍人公墓、豐里橋橋面等市區道路6處，以及在東河鄉、成功鎮、長濱鄉、卑南鄉、太麻里鄉及大武鄉等鄉鎮共8條編號鄉道路面重新刨鋪，預計於9月完成。此外，也辦理全縣多處排水溝、擋土牆等道路附屬設施改善。