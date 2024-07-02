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「台灣國際熱氣球嘉年華」暖身場　關警全體總動員讓交通順暢

▲「臺灣國際熱氣球嘉年華」暖身場，交通順暢零事故。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「臺灣國際熱氣球嘉年華」暖身場，交通順暢零事故。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

全國暑期最強檔「臺灣國際熱氣球嘉年華」活動，於月1日16時於鹿野高台辦理暖身場祈福儀式，由臺東縣縣長饒慶鈴與佛光山日光寺舉行聯合祈福典禮，祈願人員均安活動順利。另關山警察分局分局長鍾國楨為使會場交通順暢及防制治安事故，於期前就易發生壅塞道路及路口，妥適規畫交通崗，俾利及時疏導，讓交通順暢不打結。另在會場內，請偵查隊加強巡守，若發現不法情事，將立即處置，務使活動「零事故」，讓民眾賞球無後顧之憂。

臺東縣內暑期最強檔活動「臺灣國際熱氣球嘉年華」自7月6日起至8月19日，為期45天，預計將吸引國內外近百萬人前來「追球」。台東縣政府為使活動進行順利，於1日由饒慶鈴率縣府同仁，結合佛光山日光寺舉行「聯合祈福典禮」，祈願所有的工作同仁、熱氣球的廠商，以及所有協同的交通的警局同仁、消防同仁等等，期間大家都能出入平安。隨後即展開「暖身場」，雖然是星期一，但是現場也湧入成千上萬的人(車)潮，民眾毫不畏懼臺東炙熱的太陽，大草皮斜坡上滿滿黑壓壓的人頭，熱氣球魅力可見一班。

雖為暖身場，但關山警察分局為使活動進行順利，於午後便投入警力引導交通，並在易發生壅塞路口、周邊道路及停車場出入口等，布署警力及時疏導，讓車流順暢不打結。分局長鍾國楨還貼心地購買飲品，逐一至各交通崗哨送給戮力執勤的員警，鼓舞工作士氣，同仁都直呼「揪感心ㄟ」。

關山警察分局表示，每年夏季於臺東縣鹿野鄉高台舉辦的「臺灣國際熱氣球嘉年華會」，現已列入全球12大熱氣球節活動，所以前來觀球的國內外旅客是逐年增加，同仁將盡全力做好治安穩定、交通安全及為民服務等工作，讓大家都能盡興而歸！另也將加強保護青少年暑期青春專案工作的執行，讓我們的國家幼苗，遠離不法及毒害，健康成長成為國之棟樑，造福社會大眾！

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