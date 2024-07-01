全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味　限時特價爽吃

▲全家Fami!ce霜淇淋超人氣口味「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸，這次還有新品「香芋牛奶霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

等到了！全家與人氣YouTuber滴妹飲料品牌「再睡5分鐘」先前合作推出的「哈尼午茉綠霜淇淋」大獲好評，終於要在7月5日起升級回歸了，不僅如此，這次還有新口味「香芋牛奶霜淇淋」，每一口都充滿超濃芋頭香，且這2款口味除了能單吃之外，配在一起吃更是療癒滿分，還可搭配優惠，最便宜單支只要38元開吃。

全家Fami!ce霜淇淋再度攜手知名YouTuber滴妹飲料品牌「再睡5分鐘」，將受到網友熱烈敲碗回歸的午茉綠口味升級回歸，推出「哈尼午茉綠霜淇淋」，使用台灣龍潭產綠茶粉及雲林蜂蜜所調製配方，濃郁綠茶風味搭配淡雅蜂蜜清香，每口都超幸福。

還有「香芋牛奶霜淇淋」，使用台灣芋頭入料，香甜芋頭搭配厚實乳感，綿密滑順，芋頭控一定要搶吃；這2款口味將在7月5日起販售，售價皆為49元，還能搭配一起吃變成「午茉綠香芋牛奶霜淇淋」，雙重口味一次滿足。

▲全家Fami!ce「哈尼午茉綠霜淇淋」以及「香芋牛奶霜淇淋」將在7月5日起正式開賣。



為慶祝這2款霜淇淋新口味上市，全家會員APP「隨買跨店取」於7月5日至7月7日推出優惠，可享「Fami!ce霜淇淋5支188元」，等於單支只要38元，提醒每會員每日限購2組，兌換期限至2025年1月10日；另外還有「集章趣」活動，7月5日至9月30日止，全家會員於門市購買或APP兌換任一口味Fami!ce霜淇淋即可獲得1章，集滿指定章數可兌換Fami!ce優惠券及限量周邊。

7-11思樂冰則是首度聯名臺虎精釀，神還原品牌人氣「鳳梨酷樂啤」韻味，自即日起至7月9日限量販售清涼有勁的「臺虎鳳梨椰椰風味」，口味近似經典調酒Piña colada，搭配思樂冰獨特的細緻綿密口感，呈現冰涼甜蜜的熱帶鳳梨風味椰奶冰沙，售價特大杯45元、大杯39元、中杯30元。

▲7-11思樂冰首度聯名臺虎精釀，今起限時限量開賣全新「臺虎鳳梨椰椰風味」。（圖／7-11提供）

7-11也祭出思樂冰一系列優惠，即日起至7月9日止，思樂冰全品項任2杯最低只要0元起；今日至7月9日期間每周五六日，思樂冰全品項第2杯7折；OPENPOINT行動隨時取自即日起至8月31日推出思樂冰全口味大杯10杯300元、特大杯10杯320元，可兌換至今年10月31日。