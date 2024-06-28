全家x金家ㄟ「5款新品」快看！豬肉湯飯、韓式大飯糰超美味

▲全家再度攜手百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」，共同打造全新韓國城市美食系列。（圖／全家提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

看好台灣消費者對於韓式料理的熱愛，全家再度攜手百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」打造全新韓國城市美食系列，首站來到釜山，一口氣推出5款美食新品，像是有豬肉湯飯、韓式辣醬魷魚大飯糰、辣炒雞起司拌麵等，現在就衝全家大吃一波。

全家於2022年即攜手百萬韓系YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，與其自創品牌「金家ㄟ」聯名開發多款鮮食，開拓便利韓食的各種可能，每推出皆好評熱銷，這次再與「金家ㄟ」推出全新韓國城市美食系列，以韓國各地超人氣美食為基礎，與消費者用味蕾深度體驗韓國文化。



韓國城市美食系列首波以最受觀光客歡迎的「釜山」為主軸，開賣飯糰、主食及麵包等5款新品，首推國民美食「釜山風味豚肉湯飯」（售價109元），以豬骨慢熬湯頭口感甘醇，搭配軟嫩豚肉與時蔬，是夏季也適合品嚐的清爽滋味；以韓國市場美食糖餅為開發的「釜山糖餅風味麵包」（售價39元），使用多樣堅果混搭，並融合黑糖、奶油及少許肉桂粉，呈現道地的釜山糖餅風味。

▲韓國城市美食系列首波以「釜山」為主軸，一口氣推出5款新品，包含飯糰、主食及麵包。



「大飯糰辛辣麵鍋巴飯」（售價49元）以鹹鮮帶辣的炒泡麵搭配韓式辣肉醬與蛋碎芝麻拌飯，愛吃辣的人一定要嚐嚐；「大飯糰韓式辣醬魷魚」（售價45元）辣醬香甜帶辣，搭配魷魚及韓式炊飯，越吃越涮嘴；經典韓式料理「辣炒雞起司拌麵」（售價95元）則將在7月3日上市，仿韓國拉麵麵體搭配泡菜、辣醬、豆芽及高麗菜，口感豐富，香濃起司加熱後更美味。

為慶祝這5款新品上市，全家自即日起至7月9日也推出優惠，凡購買指定金家ㄟ聯名鮮食（含大飯糰），加價39元即可加購金家ㄟ聯名樂事洋芋片（麻油雪蟹蟹膏口味／波樂辣泡菜豬五花口味），現在就趕快衝全家嚐鮮。

萊爾富則攜手知名韓式料理集團-豆府餐飲集團旗下的「韓姜熙的小廚房」，即日起開賣4款聯名韓式料理新品，首推「春川辣炒雞飯捲」（售價59元），選用品牌方特調韓式BBQ醬和韓式春川醬，再搭配雞肉、鮮蔬一起炒熟，甜辣口感一吃就上癮；另一款「燒肉紫菜捲」（售價79元），以經典芝麻海苔包裹燒肉、蘿蔔絲、油菜、黃蘿蔔等餡料，口感豐富有層次。

▲「春川辣炒雞飯捲」大口咬下能吃到滿滿的辣炒雞肉餡。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



▲「燒肉紫菜捲」以芝麻海苔包裹燒肉、黃蘿蔔等餡料，口感非常豐富。

愛吃韓式拌飯的你絕對不能錯過「醬燒牛五花拌飯」（售價99元），使用品牌方特調韓式BBQ醬搭配肉香十足又軟嫩的牛五花肉片，吃起來超滿足；最後是「辣炒魷魚拌麵」（售價99元），使用品牌方特調韓式辣醬搭配深海魷魚圈，韓式甜辣滋味十分開胃。

▲「醬燒牛五花拌飯」用料超大方，有滿滿的肉片、配菜，吃起來超過癮。



▲「辣炒魷魚拌麵」以Q彈魷魚圈搭配韓式辣醬，甜辣滋味超涮嘴。