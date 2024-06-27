咖啡第2杯10元！全家最新優惠快看　泡麵、雪糕通通買1送1

▲全家自即日起推出超豐富優惠，咖啡、泡麵、冰品等通通下殺折扣。（圖／全家提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

快趁便宜補貨！全家自即日起推出最新會員限定優惠，近日才開賣的新品「Let’s Café經典冰磚拿鐵」與「私品茶夏芒粉角青茶」可享第2杯10元，炎炎夏日喝起來超過癮，同步還有泡麵買1送1、雪糕買1送1等超豐富優惠。

全家自即日起至6月30日推出會員限定25項商品優惠，包含Let’s Café經典冰磚拿鐵／私品茶夏芒粉角青茶「第2杯10元」、杜老爺曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕「加10元多1件」、農心香辣雞肉風味辛拉麵「買1送1」、辛香菇杯麵／辣白菜泡菜拉麵「任選加10元多1件」等，詳細可看圖片。

▲全家會員限定25款商品優惠一次看。



另外，全家本周「康康五」優惠也公布了，6月28日起至6月30日止，杜老爺特級冰淇淋甜筒、阿奇儂X鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕、FMC鹼性離子水800ml、UCC無糖咖啡185g通通可享「同品項買1送1」，海尼根啤酒500ml（4入組）則特價單組195元。

▲全家本周「康康五」優惠，杜老爺特級冰淇淋甜筒、阿奇儂X鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕、FMC鹼性離子水800ml、UCC無糖咖啡185g可享「同品項買1送1」。



7-11近日首度開賣「CITY PRIMA精品馥芮白」，其實就是「Flat White」，每一口都能品嚐濃郁咖啡香、輕盈奶香，花果甜香也十分突出，大杯售價120元，至7月9日前到7-11門市購買可享嚐鮮價89元。

▲7-11首度開賣「CITY PRIMA精品馥芮白」，門市可享單杯嚐鮮價89元，OPENPOINT行動隨時取則祭出限量買2送2優惠。（圖／7-11提供）

不僅如此，7-11 OPENPOINT行動隨時取自即日起至7月1日再加碼優惠，「CITY PRIMA精品馥芮白」可享大杯買2送2，直接現省240元，活動期間每日限量販售1萬組，提醒此優惠僅供線上／門市支付購買，每會員可限購4組，兌換期限至今年7月31日。