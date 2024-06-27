　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

咖啡第2杯10元！全家最新優惠快看　泡麵、雪糕通通買1送1

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家自即日起推出超豐富優惠，咖啡、泡麵、冰品等通通下殺折扣。（圖／全家提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

快趁便宜補貨！全家自即日起推出最新會員限定優惠，近日才開賣的新品「Let’s Café經典冰磚拿鐵」與「私品茶夏芒粉角青茶」可享第2杯10元，炎炎夏日喝起來超過癮，同步還有泡麵買1送1、雪糕買1送1等超豐富優惠。

全家自即日起至6月30日推出會員限定25項商品優惠，包含Let’s Café經典冰磚拿鐵／私品茶夏芒粉角青茶「第2杯10元」、杜老爺曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕「加10元多1件」、農心香辣雞肉風味辛拉麵「買1送1」、辛香菇杯麵／辣白菜泡菜拉麵「任選加10元多1件」等，詳細可看圖片。

▲▼全家最新會員優惠、康康五。（圖／全家提供）

▲全家會員限定25款商品優惠一次看。

另外，全家本周「康康五」優惠也公布了，6月28日起至6月30日止，杜老爺特級冰淇淋甜筒、阿奇儂X鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕、FMC鹼性離子水800ml、UCC無糖咖啡185g通通可享「同品項買1送1」，海尼根啤酒500ml（4入組）則特價單組195元。

▲▼全家最新會員優惠、康康五。（圖／全家提供）

▲全家本周「康康五」優惠，杜老爺特級冰淇淋甜筒、阿奇儂X鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕、FMC鹼性離子水800ml、UCC無糖咖啡185g可享「同品項買1送1」。

7-11近日首度開賣「CITY PRIMA精品馥芮白」，其實就是「Flat White」，每一口都能品嚐濃郁咖啡香、輕盈奶香，花果甜香也十分突出，大杯售價120元，至7月9日前到7-11門市購買可享嚐鮮價89元。

▲▼7-11首度推出「CITY PRIMA精品馥芮白」、7-11精品咖啡、7-11不可思議咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11首度開賣「CITY PRIMA精品馥芮白」，門市可享單杯嚐鮮價89元，OPENPOINT行動隨時取則祭出限量買2送2優惠。（圖／7-11提供）

不僅如此，7-11 OPENPOINT行動隨時取自即日起至7月1日再加碼優惠，「CITY PRIMA精品馥芮白」可享大杯買2送2，直接現省240元，活動期間每日限量販售1萬組，提醒此優惠僅供線上／門市支付購買，每會員可限購4組，兌換期限至今年7月31日。

ET快訊
補新青安貸款漏洞！　財政部增「限貸一次」、簽自住切結書
導師一句「你沒用」…3刀男黑化！　見白鞋染紅：地獄結束了
觀音像慘遭斷頭！永和寺要再花170萬+求償
巨大觀音像吊掛「當場斷頭」！　工作人員喊：賠死了
孫安佐將登成人平台直播！　SWAG證實：合體陳沂
夏克立贏了！　女星PO文「約克夏該處死」被起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

咖啡第2杯10元！全家最新優惠快看　泡麵、雪糕通通買1送1

14天擺脫卡卡！百人實測統一AB原味優酪乳　97.2%見證告別堆積

7-11推出3款「富錦樹台菜料理」只要79元　加10元多吃1碗白飯

精神不足每天都好累？補充鷄精「肌肽」成份超給力　重啟活力思緒！

全家茶葉蛋也特價了！限時「+7元」多吃1顆

香甜濃郁！全家超熱賣「慢煮焦糖拿鐵」回歸　限時特價55元

易胖體質也能瘦！四寶媽白家綺公開瘦身秘辛　甩肉8公斤變25歲少女腰

直擊麥當勞開賣三麗鷗娃娃！超狂頭香「每一套都有」：衣櫃全塞滿

等到了！7-11今起首賣「精品馥芮白」　限時買2送2爽喝

柯南最新劇場版登場！全家搶先推出限量周邊加價購　粉絲讚「衝了！」

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

咖啡第2杯10元！全家最新優惠快看　泡麵、雪糕通通買1送1

14天擺脫卡卡！百人實測統一AB原味優酪乳　97.2%見證告別堆積

7-11推出3款「富錦樹台菜料理」只要79元　加10元多吃1碗白飯

精神不足每天都好累？補充鷄精「肌肽」成份超給力　重啟活力思緒！

全家茶葉蛋也特價了！限時「+7元」多吃1顆

香甜濃郁！全家超熱賣「慢煮焦糖拿鐵」回歸　限時特價55元

易胖體質也能瘦！四寶媽白家綺公開瘦身秘辛　甩肉8公斤變25歲少女腰

直擊麥當勞開賣三麗鷗娃娃！超狂頭香「每一套都有」：衣櫃全塞滿

等到了！7-11今起首賣「精品馥芮白」　限時買2送2爽喝

柯南最新劇場版登場！全家搶先推出限量周邊加價購　粉絲讚「衝了！」

新青安加速市場缺貨　李文造：年底前沒有跌價的跡象

藍鎖定「超思、鏡電視案」成立調查小組　黃國昌：黨團將共同討論

失戀女遇真命天子甜喊「我喜歡你♥」　結局進了法院

深澳鐵道自行車7／1加開夜間班次！穿梭花火隧道找12星座、星空鯨

陸大學將設立「首個殯葬職業科系」　招收120人培養創新型人才

疑高溫炎熱引燃　台中3天2輛雙B車起火！車內別放這些物品

統一羅智先撩妻放大絕！　手機桌布曬高秀玲嫩照

《博物館驚魂夜》「老警衛」家中離世！　才剛過完90歲生日

元大金隨台股震盪跌近半根　窘陷貼息

15種樹「易製造臭氧」！環境部揭名單建議少種　學者質疑準確性

２女站展示櫃前看烏龜　碰巧見烏龜爭上前把妹

消費熱門新聞

易胖體質也能瘦　四寶媽白家綺公開瘦身秘辛

全家超夯「慢煮焦糖拿鐵」回歸！限時特價55元

柯南最新限量周邊只在全家加價購

7-11推出3款「富錦樹台菜料理」只要79元

7-11開賣「精品馥芮白」限時買2送2

漢堡王美式花生重磅4層牛堡只賣5天

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

全家茶葉蛋限時+7元多吃1顆

麥當勞得來速熟客券限時35天送

統一獅上半季封王！7-11祭咖啡買1送1

麥當勞制服版三麗鷗娃娃今天開賣

7-11思樂冰新口味「鳳梨椰椰」！限時2杯0元

麥當勞最新「7大優惠券」一次看！

必勝客周末限定13吋大比薩下殺半價

更多熱門

相關新聞

新竹五星飯店推出暑假親子優惠

新竹五星飯店推出暑假親子優惠

隨著暑假即將到來，飯店餐飲業搶攻暑假親子外食商機，新竹豐邑喜來登大飯店於7月1日起至8月31日平日週一至週四館內4家聯手推出餐飲優惠，Buffet餐廳2位成人同行，一位13歲以下兒童免費用餐。

台中第6家！壽司郎7/2插旗火車站商圈

台中第6家！壽司郎7/2插旗火車站商圈

7-11推出3款「富錦樹台菜料理」只要79元

7-11推出3款「富錦樹台菜料理」只要79元

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠康康五全家

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

10項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

深田詠美毀了？　達人：沒有片商敢合作

街友被趕　暴怒一拳擊殺摩鐵經理

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」

台版《黑暗榮耀》！她國中被霸凌15年後暴打老同學

最會「溺愛孩子」星座Top 3

LINE抓偷吃「1功能曝光」　內行驚：刪聊天室也沒用

貸新青安買30坪房！女友鬧分「是坐牢」他崩潰

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面