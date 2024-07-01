全家最新「8款芋頭甜點」！大福爆芋泥奶皇醬　三明治夾了3種內餡

▲全家「芋頭季」即日起正式開跑，一口氣推出全新8款minimore甜點與烘焙麵包。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

芋頭控快看過來！全家「芋頭季」甜蜜登場，一口氣推出8款全新甜點、烘焙麵包，芋頭控一定要搶吃「芋泥奶皇大福」，Q彈的大福外皮包裹滿滿的芋泥與奶皇餡，每口都充滿幸福滋味，還有「芋見金沙肉鬆三明治」，一份就能吃到芋頭餡、金沙醬與肉鬆餡，現在就衝全家開吃。

全家「芋頭季」即日起正式開跑，一口氣推出8款minimore甜點與烘焙麵包新品，皆使用台灣在地檳榔心品種芋頭入料，用滿滿的芋頭讓整個夏天變可口。這次芋頭季甜點首推鹹甜交織的「芋泥奶皇大福」（售價42元），檳榔心芋泥內餡絲滑香濃，搭配鹹蛋黃製成的奶皇餡，送進嘴裡超享受。

▲「芋泥奶皇大福」咬下可以吃到香濃綿密的芋泥餡與奶皇餡。



「芋泥QQ三角蛋糕」（售價48元）內餡使用台灣檳榔心芋泥拌入奶霜，搭配柔軟的海綿蛋糕，口感超幸福；「芋泥肉鬆球」（售價）48元將在7月3日起上市，內餡使用檳榔心芋泥，夾入特製油蔥酥蛋糕，並撒上鹹香肉鬆，鹹甜滋味十分迷人；「雙餡芋泥羅馬包」（售價48元）也將在7月3日起上市，羅馬包夾滿超濃芋頭餡與芋頭鮮奶油，大口咬下爆餡超過癮。

▲「芋泥QQ三角蛋糕」鬆軟的海綿蛋糕夾滿芋泥奶霜，下午茶吃上一份甜蜜滿分。



▲「芋泥肉鬆球」以特製油蔥酥蛋糕搭配芋泥，最後在外層撒上肉鬆，口感、風味都超有層次。

▲「雙餡芋泥羅馬包」咬下爆出滿滿芋頭餡與芋頭鮮奶油。

烘焙商品則有由芋頭餡、金沙醬、肉鬆餡組合而成的「芋見金沙肉鬆三明治」（售價45元），3種餡料多重享受；「香草芋泥夾心」（售價35元）使用大甲芋頭製成綿密奶油芋泥粒餡，搭配滑順香草奶霜，雙餡口感超滿足；「奶奶芋見泥鬆餅」（售價39元）以蓬鬆濕潤的鬆餅皮包覆著滿滿的綿密大甲芋頭顆粒與微鹹奶霜；最後則是「香芋綿奶菠蘿」（售價42元），於7月3起上市，以台灣芋頭製成顆粒芋頭餡，再加入奶霜，呈現香醇濃郁的經典滋味。

▲「芋見金沙肉鬆三明治」一份能吃到芋泥、肉鬆與金沙醬，3種餡料多重享受。



▲「香草芋泥夾心」以鬆軟的吐司包覆香甜的芋泥餡與微鹹奶霜。

▲「奶奶芋見泥鬆餅」以蓬鬆濕潤的鬆餅皮包覆著綿密大甲芋頭顆粒與微鹹奶霜。

▲「香芋綿奶菠蘿」吃得到芋頭顆粒餡與奶霜。



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