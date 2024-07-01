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全家最新「8款芋頭甜點」！大福爆芋泥奶皇醬　三明治夾了3種內餡

▲▼全家「芋頭季」即日起正式開跑，一口氣推出8款minimore甜點與烘焙麵包新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家「芋頭季」即日起正式開跑，一口氣推出全新8款minimore甜點與烘焙麵包。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

芋頭控快看過來！全家「芋頭季」甜蜜登場，一口氣推出8款全新甜點、烘焙麵包，芋頭控一定要搶吃「芋泥奶皇大福」，Q彈的大福外皮包裹滿滿的芋泥與奶皇餡，每口都充滿幸福滋味，還有「芋見金沙肉鬆三明治」，一份就能吃到芋頭餡、金沙醬與肉鬆餡，現在就衝全家開吃。

全家「芋頭季」即日起正式開跑，一口氣推出8款minimore甜點與烘焙麵包新品，皆使用台灣在地檳榔心品種芋頭入料，用滿滿的芋頭讓整個夏天變可口。這次芋頭季甜點首推鹹甜交織的「芋泥奶皇大福」（售價42元），檳榔心芋泥內餡絲滑香濃，搭配鹹蛋黃製成的奶皇餡，送進嘴裡超享受。

▲▼全家「芋頭季」即日起正式開跑，一口氣推出8款minimore甜點與烘焙麵包新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲「芋泥奶皇大福」咬下可以吃到香濃綿密的芋泥餡與奶皇餡。

「芋泥QQ三角蛋糕」（售價48元）內餡使用台灣檳榔心芋泥拌入奶霜，搭配柔軟的海綿蛋糕，口感超幸福；「芋泥肉鬆球」（售價）48元將在7月3日起上市，內餡使用檳榔心芋泥，夾入特製油蔥酥蛋糕，並撒上鹹香肉鬆，鹹甜滋味十分迷人；「雙餡芋泥羅馬包」（售價48元）也將在7月3日起上市，羅馬包夾滿超濃芋頭餡與芋頭鮮奶油，大口咬下爆餡超過癮。

▲▼全家「芋頭季」即日起正式開跑，一口氣推出8款minimore甜點與烘焙麵包新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲「芋泥QQ三角蛋糕」鬆軟的海綿蛋糕夾滿芋泥奶霜，下午茶吃上一份甜蜜滿分。

▲▼全家「芋頭季」即日起正式開跑，一口氣推出8款minimore甜點與烘焙麵包新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲「芋泥肉鬆球」以特製油蔥酥蛋糕搭配芋泥，最後在外層撒上肉鬆，口感、風味都超有層次。

▲▼全家「芋頭季」即日起正式開跑，一口氣推出8款minimore甜點與烘焙麵包新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲「雙餡芋泥羅馬包」咬下爆出滿滿芋頭餡與芋頭鮮奶油。

烘焙商品則有由芋頭餡、金沙醬、肉鬆餡組合而成的「芋見金沙肉鬆三明治」（售價45元），3種餡料多重享受；「香草芋泥夾心」（售價35元）使用大甲芋頭製成綿密奶油芋泥粒餡，搭配滑順香草奶霜，雙餡口感超滿足；「奶奶芋見泥鬆餅」（售價39元）以蓬鬆濕潤的鬆餅皮包覆著滿滿的綿密大甲芋頭顆粒與微鹹奶霜；最後則是「香芋綿奶菠蘿」（售價42元），於7月3起上市，以台灣芋頭製成顆粒芋頭餡，再加入奶霜，呈現香醇濃郁的經典滋味。

▲▼全家「芋頭季」即日起正式開跑，一口氣推出8款minimore甜點與烘焙麵包新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲「芋見金沙肉鬆三明治」一份能吃到芋泥、肉鬆與金沙醬，3種餡料多重享受。

▲▼全家「芋頭季」即日起正式開跑，一口氣推出8款minimore甜點與烘焙麵包新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲「香草芋泥夾心」以鬆軟的吐司包覆香甜的芋泥餡與微鹹奶霜。

▲▼全家「芋頭季」即日起正式開跑，一口氣推出8款minimore甜點與烘焙麵包新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲「奶奶芋見泥鬆餅」以蓬鬆濕潤的鬆餅皮包覆著綿密大甲芋頭顆粒與微鹹奶霜。

▲▼全家「芋頭季」即日起正式開跑，一口氣推出8款minimore甜點與烘焙麵包新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲「香芋綿奶菠蘿」吃得到芋頭顆粒餡與奶霜。

全家自即日起也推出甜點、烘焙商品優惠，購買Let’s Café中杯以上咖啡，加購指定甜點即可享半價，而烘焙商品則可享長期49元、59元搭配指定飲料餐促優惠。

吃甜點、麵包最適合配咖啡！7-11近日首度開賣「CITY PRIMA精品馥芮白」，其實就是「Flat White」，每一口都能品嚐濃郁咖啡香、輕盈奶香，花果甜香也十分突出，大杯售價120元，至7月9日前到7-11門市購買可享嚐鮮價89元。

▲▼7-11首度推出「CITY PRIMA精品馥芮白」、7-11精品咖啡、7-11不可思議咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11近日首度開賣「CITY PRIMA精品馥芮白」，門市可享單杯嚐鮮價89元，OPENPOINT行動隨時取則祭出限量買2送2優惠。（圖／7-11提供）

不僅如此，7-11 OPENPOINT行動隨時取還有「CITY PRIMA精品馥芮白買2送2」，今（1）日為優惠最後一天，限量販售1萬組，直接現省240元，提醒此優惠僅供線上／門市支付購買，每會員可限購4組，兌換期限至今年7月31日。

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