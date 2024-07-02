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藍委問「稅收超徵1479億」怎用？　卓榮泰：先補差短、再補債務

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰今（2日）赴立法院備詢。國民黨立委謝衣鳯質詢時問，稅會不會超收？財政部長莊翠雲回應，到5月底為止，稅收狀況不錯，達成預算目標沒有問題，可以超過多少還不確定。謝則說，根據財政部資料，1到5月超收1479億元，至於該如何運用？卓榮泰答詢表示，應該先補差短，再補債務。

謝衣鳯問，是否給六都以外的縣市65歲以上民眾健保免費？卓榮泰強調，預收數跟實收數會有落差，因為編定是一年前，應該先補差短，再補債務。這個順序下來，才能談用途。

另外，關於財劃法修法問題，謝衣鳯質疑，為何賴清德總統擔任台南市長、行政院長時，都說要修財劃法，那麼現在民進黨及行政院的態度究竟為何？卓榮泰說，立法院已在討論，財劃法實行這麼多年下來，跟8年前比，中央對地方補助增加3400億。謝說，有沒有修的必要，還是賴清德要放在總統府，成立財劃收支委員會，賴清德自己來做？卓則說，這個不需要。

卓榮泰也解釋，當初停下來因素很多，已經報告過了，各地要求跟實際能夠達到的落差大，無法達成各縣市一致，並重申跟8年前比，中央給地方的補助多3400億。謝衣鳯則諷刺，但總體預算也增加了，比例卻沒有增加啊！

謝衣鳯接著問央行總裁楊金龍，9月美國聯準會是否將降息？楊金龍答詢回應，市場有這樣的預期，美國下半年有降息機會。謝衣鳯追問，那我國央行是否跟著降息？楊說，利率升降由理事會決定，美國降，大家猜央行也會降，但台灣情況跟美國情況不盡然相同，台灣會看國際情況、國內情況決定，若美國調降目的是（因應）經濟情況下滑、通膨情況，這兩種情況會調降，台灣通膨率在2%左右，經濟成長今年比去年好，有稍微復甦了。

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