黃珊珊指財劃法修法「綠白版本最接近」　卓榮泰：現行版本是政院想法

▲行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（2日）繼續行政院長總質詢，白委黃珊珊就財劃法修正提出質詢，黃珊珊表示，民眾黨版本的提案是最接近民進黨的，營業稅、菸酒稅全部給地方，所得稅分配也是大家長期有的共識範圍，也希望納入地方跟專家學者意見、成立分配委員會，對過去民進黨版本這幾個原則，卓榮泰支持嗎？卓僅回應，現行財劃法下願意聆聽各方意見、共同討論，現行版本足以給予地方幫助、現行版本就是我們的想法。

黃珊珊質詢時表示，財劃法已經25年了，該修還是不該修，還是那個羞羞的羞？剛剛講一直沒有共識所以沒有修過，但若現在制度很好，為何游錫堃、張俊雄、賴清德、柯建銘、潘孟安都曾提過版本？落實地方自治、充實地方財源是否是民進黨執政的理想？

卓榮泰回應，現行財劃法下，中央對地方補助逐年增加，還是以均衡台灣理念來做，若要修法大家要有共識。

黃珊珊指出，財劃法大家都說是魔戒，國民黨執政了也不想修、民進黨也只有在野的時候想修，集錢又集權，讓這個魔戒一直脫不下來，希望地方政府知道有多少財源、得到合理分配，甚至有比較透明的方案，陳其邁、蘇貞昌、柯建銘、賴清德都曾主張修財劃法，應該解決眼前問題、這是國家領導人長遠眼光，這也是卓榮泰的主張嗎？

卓榮泰回應，當然是，均衡台灣就是讓各地得到充足且必要經費，不能只是原來好的越來越好、他強任他強，這樣不行，原來已經太好就不能越來越好，這絕對不行。

黃珊珊也強調，賴清德政見講得非常清楚，檢討統籌分配款模式、地方稅法通則，這是落實公平性跟增加地方財源，行政院要不要提出自己的版本？

卓榮泰表示，現行版本是經過多年共識執行下來，以這個來討論，過去修法都遇到相當的困難，共識無法達成，中央地方合作、均衡台灣立場絕對不會改變，總統政見會逐步落實，可以在一般跟特別統籌款作合理分配跟落實，現在法令已經是中央跟地方合作的共同經驗。

黃珊珊指出，民眾黨版本的提案是最接近民進黨的，營業稅、菸酒稅全部給地方，所得稅分配也是大家長期有共識範圍，也希望納入地方跟專家學者意見、成立分配委員會，對過去民進黨版本這幾個原則，卓榮泰支持嗎？

卓榮泰僅回應，現行財劃法下願意聆聽各方意見、共同討論，現行版本足以給予地方幫助、現行版本就是我們的想法。

黃珊珊坦言，蠻失望的，提出修正版本並未干涉或影響到中央權限，沒有人要製造中央跟地方對立，只希望合理公開跟透明，也給地方表達意見的機會，把魔戒脫下來聽聽大家意見，若提出好的版本民眾黨也會支持，中央的財政確實不錯，民眾黨版本也算得很清楚，不影響中央運作、落實地方自主也納入地方意見，希望行政院聽進去。