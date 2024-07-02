未來10年不缺電？　卓榮泰掛保證：台灣2030之前準備充分

▲經濟部長郭智輝、行政院長卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會今（2日）繼續進行對行政院長卓榮泰的質詢，國民黨立委鄭正鈐詢問，台灣未來10年會不會缺電？卓榮泰表示，在2030以前有很充分的準備，未來還有新的電廠會加進來，因此要看新電廠的建設速度，但至少能確保2030年之前不缺電。

今日立法院為經濟組質詢，許多立委都關心電力的問題。鄭正鈐質詢時提到，國際都非常關注台灣到底缺不缺電的問題，輝達創辦人黃仁勳日前也表達，台灣的用電是非常關心的議題，不使用核電的話，能否穩定供電？

鄭正鈐更問，AI用電需求高，這麼多國際大廠要來台灣設廠，電力是否仍足夠？經濟部長郭智輝表示，到2030年為止，是有把握提供穩定的電給大廠，且台灣現有的電力容量到2030年是增加200多MW。

鄭正鈐也問到，2025年要達到20%綠電的政策目標，幾乎是完全不可能？撇除核能外，最大再生能源仍是光電嗎？郭智輝說，預定2025年底，希望在這一部分能達到20%的供電，但過去兩、三年來，因為新冠疫情有部分延誤，可能要再延一年，到2026年才有辦法達到20%。鄭正鈐追問該目標會不會跳票？卓榮泰強調，不會跳票。