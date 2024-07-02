藍營提修法「調高罷免門檻」　內政部：視社會共識審慎衡酌

▲基隆市長謝國樑深陷「拆樑」罷免案。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立院國民黨團提出《選罷法》修正案，希望提高罷免門檻，已排入周四內政委員會，但民眾黨團表明不贊成提高門檻 ，藍委強調，修法沒有時間表，凝聚共識再推動。對此，內政部今（2日）表示，針對外界質疑，罷免門檻過低，考量民意隨不同時空環境變動，均為對罷免案表態，若要調高通過門檻，應視社會共識程度，「審慎衡酌」。

立院國民黨團提出《公職人員選舉罷免法》修正案，包括公職人員就職未滿1年，不得進行罷免提議與連署，除了原規定，罷免同意票要多於不同意票，並達原選舉區選舉人總數四分之一以上之外，還新增同意票數要超過被罷免人「當選得票數」。

對此，內政部表示，針對外界質疑，罷免門檻過低，造成「少數否決多數」不合理現象，弱化罷免正當性，是否應修法新增「同意票數超過被罷免人當選得票數」? 考量民意隨不同時空環境變動，罷免投票同意、反對或不投票，均為對罷免案通過與否之表態，針對是否增列「罷免有效同意票數須多於被罷免人選舉得票數」要件，調高通過門檻，應視社會共識程度，審慎衡酌。

內政部說，針對外界認為，現行《公職人員選舉罷免法》第75條規定不得對就職未滿1年之公職人員提起罷免，為避免濫用罷免，但其「就職未滿1年」係指不得啟動罷免程序？或是不得產生罷免結果？是否應修法明確規範？

內政部解釋，依公職選罷法第75條第1項規定，公職人員就職未滿1年者，不得罷免。同法罷免案以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，填具罷免提議書1份，檢附罷免理由書正、副本各1份，向選舉委員會提出。依規定，罷免須待公職人員就職滿1年，才始得向選舉委員會「提出」，相關規範應屬明確。

最後，內政部強調，針對罷免案流程，公職選罷法第76條至第83條之規定，罷免案經提議人之領銜人向選舉委員會提出，尚須經查對提議人名冊、徵求連署等階段，並查對連署人數，符合法定人數後，始由選舉委員會為罷免案成立宣告。經罷免案之投票結果，為有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數「四分之一以上」，該罷免案結果方為通過。

▼罷免案流程。（圖／記者郭運興製表，點圖放大）