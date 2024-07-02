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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會「盯梢案」爆料人找不到　王鴻薇酸：把沈伯洋當塑膠？

▲國民黨立委王鴻薇質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

日前媒體爆料，有中國駐台記者曾「盯梢」台灣某政論節目。民進黨立委沈伯洋稱「兩個月前就知道」，陸委會副主委梁文傑卻直言，行政調查目前碰到困難，也還未找到爆料的「資深媒體人」。對此，國民黨立委王鴻薇今（2日）表示，這件事詭異的點是，綠委早知道此事，但真要查時，相關單位就說查起來很困難，推託找不到爆料者，那當初政府如何證實有此事？她呼籲，請沈伯洋提供相關事證，相關單位更要上緊發條，嚴查到底。

王鴻薇今於臉書指出，民進黨把沈伯洋當塑膠？「陸媒盯梢案」梁文傑竟稱找不到爆料者？根據6月25日有報導披露，陸媒駐台記者介入台灣「某新聞台」政論節目製播流程，陸委會當時證實有這件事，會與文化部進行調查。但到了昨天，陸委會副主委梁文傑竟說，找不到爆料者，調查碰到困難。

王鴻薇批評，這簡直就是天大笑話，陸委會到底是不是真的想查？沒有爆料者當初又要如何證實有此事？這起案件最關鍵的爆料人，就是「台灣瑰寶」沈伯洋。根據媒體報導，6月26日沈伯洋就公開說「2個月前已知道此事」，陸委會卻說找不到爆料者，到底是覺得沈伯洋沒有參考價值，還是單純這是全黨在冷暴力沈伯洋？民進黨上週才說沈是台灣瑰寶，這週就把「認知作戰專家」沈伯洋委員當塑膠嗎？

接著，王鴻薇質疑，這件事最詭異的點，是兩個月前民進黨立委早就知道會發生此事，陸委會、文化部也都證實有此事，但真的要查的時候，就說查起來很困難，推託找不到爆料者，各種證據不足的說詞，那當初政府到底如何證實有這件事？

最後，王鴻薇強調，連主持人劉寶傑都一直要政府趕快去查他，最後有查嗎？有詢問嗎？她公開呼籲陸委會， 爆料者沒有匿名，就請沈伯洋提供相關事證，這些東西已經放在沈那邊「兩個月」，堂堂一個中華民國立委，竟然都沒有人理，這真的太過分了。她更要請相關單位要上緊發條，包括放走嫌疑人，必須有人出來負責，嚴查到底，勿枉勿縱。

▼國民黨立委王鴻薇批陸委會找不到爆料者。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

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