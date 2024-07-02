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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全國社宅12萬戶目標2024年底達標　中央進度已超車地方

▲社會住宅,東明社會住宅,半智慧公宅,公辦民營托嬰中心,南港東明青銀就業服務站。（圖／記者謝婷婷攝）

▲中央地方積極興辦社會住宅，盼能解決青年住房的需求。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳家祥／台北報導

國土管理署表示，截至6月30日止，全國直接興建的社宅戶數達10萬3838戶，中央已興辦5萬5168戶，地方興辦4萬8670戶，分布全國22縣市，2024年底直接興辦社宅12萬戶將達標。其中，今年上半年全國興辦累9795戶，中央5582戶、地方4213戶，中央興辦成果超越地方。未來在「百萬租屋家庭支持計畫」政策目標下，將以每年新增1.5萬戶穩定成長。

國土署說明，未來持續擴大盤點各部會國公有土地，運用低度利用、老舊機關廳舍、退場學校校地等，以多元方式取得社宅用地。另外，也將以小造鎮概念讓新開發地區發展成多元機能、全齡服務的社宅園區，納入日常消費、托老、托幼、高齡照護與社會福利支持服務網絡體系；還能提供休憩綠地、公共共享空間及公共設施等需求，以建置友善全齡共享社宅，並提供專業社區優質管理服務，讓入住者能夠在居住政策的支持下，安心養育子女及健康養老。

國土署強調，中央興辦社宅不僅兼顧民眾日常生活需求，更要打造「社宅是好宅」成為台灣居住的優良指標，讓民眾可以用低於市價的價格，享受高品質的住宅環境。國土署表示，現行由國家住都中心興建的社宅，基本都須取得綠建築、智慧建築、耐震等3大標章，也具備無障礙設施，近期也與國家地震研究中心合作導入「結構安全監測系統」，即時掌握震後建物狀況，確保民眾居住安全。

此外，在面對2050淨零碳排趨勢下，自去(112)年針對新建社宅均達能效1級，同時也藉由預鑄工法來縮短施工時間及降低興建過程中的能源消耗，未來的社宅將是淨零智慧好宅。

國土署指出，政府要做的不只是讓更多人住得起房子，更要提供不同年齡族群的居住照顧，發揮社會融合、淨零永續、資源共享等社會價值。邁向下一個8年百萬戶的新目標，社宅興建將結合創新技術與淨零趨勢，而社宅的設施與服務也將融入民眾生活日常。

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