台聯、親民黨、時力泡沫化　柯文哲：失敗很大理由是「不夠認真」

▲柯文哲接受網路節目《智會Z世代》訪問。（圖／Yahoo TV《智會Z世代》提供）

記者袁茵／台北報導

2019年成立的台灣民眾黨於2024年首次挑戰總統大選，黨主席柯文哲拿下369萬466票，政黨票則取得304萬334票，分配到8席不分區立委席次，並成為第三大黨，打敗親民黨、時代力量等。被問到台聯、親民黨、時力已泡沫化，為什麼民眾黨不會？柯文哲2日表示，會失敗的很大一個理由，是因為不夠認真。

柯文哲2日接受立院民眾黨團主任陳智菡主持的新節目《智會Z世代》訪問，並找來3名學生向柯文哲提問。有學生詢問，過去台聯、親民黨、時代力量都自詡第三勢力，結果都泡沫化了，可否說明民眾黨為何如此特別？

柯文哲回應，「我覺得有一點，我們比較認真，我講真的，我看過前面4個黨會失敗的一個很大理由是不夠認真。」民眾黨從選舉結束後至今，幾乎還是早上7時30分上班，是一個企業化經營的團隊，會有工作計畫與反省。

柯文哲提及，還有一點，民眾黨的基期也比較高，因為在民眾黨之前，沒有一個第三勢力的政黨得票度超過9％，而民眾黨現在已到22％，已經到過高，要掉下來也不是那麼容易，何況還一直很認真在做事。

柯文哲說，從整個歷史上看來，創黨到現在民眾黨一直在上升，偶爾會被打下來一點，但用股票概念來看，是一直在成長，還看不到民眾黨掉下來。