藍白都要查鏡電視　綠搬國會改革法：檢調偵辦中不應另案調查

▲民進團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨團與民眾黨團都表示要針對鏡電視成立調查小組與調查委員會。民進黨團表示，加上司法檢調也在偵辦該案，一個案子就「鬧三胞」，這是疊床架屋，且藍白通過的國會改革法就有說，檢調偵辦中的立法院不應當另案調查。

民進黨團幹事長吳思瑤說，藍白大張旗鼓想在釋憲、暫時處分前空窗期成立調查小組，第一個就說要查鏡電視，但早在今年3月，交通委員會就成立調閱小組，4月、5月分別開了三次會，都在運作中，恐怕是調閱不力，調查未果，藍白要另立調查委員會，藍營是要在交通委員會跟司法法制委員會聯席調查，白營是要求成立院會層級的鏡電視調查委員會，為什麼要疊床架屋？

吳思瑤批評，藍白各搞各的，難以想像要耗費多少資源，之前交通委員會的調閱小組是不是查不出東西，才想方設法，去設立更多委員會為難政府、癱瘓政府。 國民黨不只違憲還違法，立院各委員組織法第13條，若要成立聯席委員會調查，必須由院會交付，或由委員會召委提出，院會同意，但現在這些程序都不管，藍白為了調查而調查，查弊而查弊，最終目標都是要攻擊民進黨。

吳思瑤也說，藍白擴權的法案自己就有寫道，立法院職權行使46-2第二項，規定「裁判確定前之訴訟案件，就其偵查或審判所為之處置及其卷證，立法院不得行使調查權，尚未確定之訴願事件，或其他依法應獨立行使職權之機關，本於職權處理之案件亦同」，簡單講，就是檢調偵辦的案子立法院不應當另案調查，而今藍白要查的，樣樣項項都在檢調偵辦程序中，另起爐灶是要打對台？