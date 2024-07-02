在宅急症照護7月上路　賴清德：擴大醫師服務的工具

▲賴清德今天上午出席亞東醫院在宅急症照護計畫活動，親自視訊關心個案照護情形。（圖／總統府提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部「通訊診察治療辦法」新制、健保署「在宅急症照護試辦計畫」均於本月上路，總統賴清德今（2日）上午出席亞東醫院在宅急症照護計畫活動時強調，這項服務不會影響民眾到診所就診意願，「在家看棒球，一定不比現場」，醫師應該要將它當成擴大服務的一項工具。

「通訊診察治療辦法」新制新增5種特殊情形，可提供通訊診察治療，包括：慢性病照護計畫收案病人、疾病末期照護、矯正機關收容照護、行動不便照護及災害、傳染病或其他重大變故照護。根據衛福部評估，約將有247萬人受惠。

賴清德致詞時分享過去執業經驗說，在鄉下臥病已久的老先生、老太太要出門，不是那麼簡單，「交通那還是另外一回事」，要把門拆掉才有辦法出來，當時他就想，真的一定要到醫院嗎？沒辦法在家裡幫忙？因此，他非常希望政府結合公私部門力量，推動居家醫療。

賴清德談及，隨著科技進步，不斷推陳出新，政府能做的，就是根據新科技推陳出新，嘉惠國人；其他國家應該很少做到這種整合性的服務，要繼續把握，越做越好，「我相信這對國人是好的」，他身為醫界一份子，希望擔任總統時能有別於歷任總統，為國人多做點事情，打造健康台灣，讓國人更健康，國家更強，世界擁抱台灣。