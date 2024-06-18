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健保財務3階段檢討　石崇良：一般保費6%上限「不可能不打開」

▲▼健保署長石崇良出席台灣數位療法產業發展趨勢論壇。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署長石崇良出席台灣數位療法產業發展趨勢論壇。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保財務面臨考驗，衛福部長邱泰源接受媒體專訪表示，要在「不漲保費下爭取更多資源」，不過也透露研議提高補充保費課徵天花板等措施。健保署長石崇良今（18）日受訪分析健保財務結構調整分3階段檢討，補充保費費率和上限天花板是包含在最後《健保法》修法討論；除了補充保費，石也透露「一般保費」現行法定費率上限為6%，在人口老化嚴重情況下「未來不太可能不打開」。

首位醫師總統賴清德宣布打造「健康台灣」 首推健保改革，邱泰源接受媒體專訪坦言，在不漲保費下爭取更多資源，是他被賦予的任務，但「錢不會從天上掉下來」，以公務預算挹注優先，並研議提高補充保費課徵天花板，落實分級醫療方面，可重啟部分負擔定率制討論。

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石崇良今日出席台灣數位療法產業發展趨勢論壇時受訪表示，健保收入包含3部分，來自薪資收入的一般保費、薪資以外收入的補充保費、最後是政府挹注。台灣人口高齡化，65歲以上人口已經超過20%，可預期未來醫療需求持續增加，健保財務結構也要因應人口結構去調整，避免把未來醫療負荷壓在年輕世代的工作者身上。

石崇良表示，健保財務結構調整要整體衡平考量，先從不用修法就可以著手的項目先做，首先是政府可以多挹注一些，除健保法明訂政府負擔36%要去檢討之外，目前行政院正在爭取明年預算編列，應把本來在健保給付比較偏向公共衛生的，改由公務預算支付，當健保支付項目變少，同樣總額下點值就會上升，去改善點值問題。

第2則是議定健保總額成長，讓明年總額有好的成長來支應。民眾關心是否會調漲保費，石崇良則強調，這要看總額成長率，再來看保費收入來訂出費率。言下之意，目前還無法預估。

最後一步才是健保法修法，石崇良說，保費費率包含在其中，還有很多條文都會一起全面性討論，如未經轉診到醫學中心部分負擔調降、實施部分負擔定率制等。

▲▼健保署長石崇良出席台灣數位療法產業發展趨勢論壇。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台灣數位療法產業發展趨勢論壇。（圖／記者洪巧藍攝）

補充保費費率調漲、課徵上限天花板是否調升，攸關民眾股票、租金等收入是否受影響，石崇良重申，六類補充保費有些偏向勞力所得，有些偏向資本利得，檢討會希望資本利得能夠多分擔，至於是否鎖定股票族，這都還在全面檢討當中。

而補充保費天花板設定為1千萬元，超過的收入仍以1千萬元計，石崇良分析，這幾年經濟成長，應該讓天花板往上提升以增加收入，疏散一般保費成長壓力，至於上限調整為多少，還要看修法狀況。

至於一般保費，石崇良說明，目前費率為5.17%，健保法規範上限是6％，考量健保永續發展，加上人口老化等因素，費率成長不太可能永遠維持6%以下，這個天花板「有一天一定會打開」，但他強調，要先考慮世代公平正義，保費負擔、健保服務、醫療人員適當收入等種種層面考慮，讓把各族群收入來源負擔責任都公平，才會進行討論。

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