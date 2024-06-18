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衛福部拚健保114年總額體檢　邱泰源：保費2年內沒有調漲規劃

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲健保改革是新任衛福部長邱泰源重要任務。（資料照／記者呂佳賢攝）

文／中央社

健保改革是新任衛生福利部長邱泰源重要任務，他認為，資訊傳輸等費用不應占用健保資源，因此檢視健保總額將逐步剔除這些費用，確保政府負擔健保總經費36%，希望未來1、2年能凍漲保費。

今年度的健保總額高達新台幣8755.35億元，是近8年首達成長率上限，即使如此，醫界依舊面臨醫療院所經營困難、醫事人員血汗，甚至新藥納入健保緩慢，患者自費鉅額才能接受最新治療，總額協商付費者代表多次警示，115年前健保收支恐發生短絀，將面臨漲保費。

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上路將近30年的全民健保堪稱健康護國神山，但即將邁入超高齡社會的台灣，健保使用者結構轉變。面對健保改革議題，邱泰源近期接受中央社專訪時坦言，全民健保當年是有點倉促上路，一直以來仰賴醫療韌性與民眾配合度，走到現在確實是需要好好檢討的時間點。

面對健保財務問題，調漲保費是方法之一，但對邱泰源而言，這是「最後不得不的事」，他重申，1、2年內沒有調漲規劃。

▲▼新任衛福部長邱泰源 社福衛環委員會 答詢 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱泰源表示健保費1、2年內沒有調漲規劃。（資料照／記者屠惠剛攝）

邱泰源說，一定以不調漲人民保費為目標來努力，希望優先從體制改革，找出可運用的健保財源。他舉例說明，有非常多過去公務預算執行健康相關計畫，如今卻在吃健保總額這塊大餅。

邱泰源認為，將擠壓健保的原公務預算項目清出，健保醫療與公務預算之間確實釐清、切割，健保總額勢必會多出很大的喘息空間，這些多出來的預算就能回歸健保、用在健保醫療。若優化體制後，健保財務仍然短絀，才可能增加民眾保費。

健保總額事先匡列預算金額，醫療超量會稀釋點值，眼看114年健保總額將於今年9月協商、年底拍板，找出應回歸公務預算項目勢在必行。邱泰源說，近期將開會盤點，盡快將健保與公務預算脫鉤，才有機會拯救點值。

針對健保與公務預算脫鉤最快何時可完整落實，邱泰源表示，暫時無法給出時程表，只能講希望在今年協商前就拉出來，「如果行政長官有魄力，我們當然就趕快送」，行政院也願意走這條路，但需與主計總處溝通。

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲醫界面臨醫療院所經營困難、醫事人員血汗等問題。（示意圖／CFP）

除了公務預算健康促進計畫不占用健保資源，健保預算確實用在醫療項目，邱泰源提到，確立政府分攤的健保經費，應實質支付健保支出36%，「過去塞了不少公務補助，這部分也得算清楚」，甚至不用到醫界提議的升至40%，相信就能增加一筆不小的金額。

另外，調整補充保費費率也是邱泰源心中拯救全民健保赤字的大方向之一，現行課徵投資獲利有1000萬元的上限，即使收入破億也只以1000萬元來計算補充保費。他說，健保精神本來就是能力強的人多負擔一點，希望將補充保費上限從1000萬提高至5000萬元。

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