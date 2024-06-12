憂《財劃法》衝擊育兒長照補助　民進黨4圖卡示警藍白瓜分國家

▲民進黨今天發布4圖卡示警「藍白正要瓜分國家」。（圖／民進黨官方LINE，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨與民眾黨共促《財政收支劃分法》修法，民進黨昨批評，中央政府2024年總預算約新台幣2兆8000億元，藍白聯手的自肥《財劃法》修法，竟要增加約1兆5000億元，恐拖垮國家財政，今（12日）再度透過多個社群平台管道發布4張圖卡，直指該案恐將影響育兒津貼、租屋補貼、長照補助、學費補助。

民進黨連續兩天透過社群平台猛攻《財劃法》修法議題，民進黨昨指，藍白兩黨聯手提出瓜分國家的《財劃法》修法，依據藍白版本試算，中央統籌分配稅款將由4099億元暴增至9876億元，大增5777億元、增幅達141%，且分配的條文獨厚藍白執政縣市。

民進黨表示，由於各縣市施政計畫優先順序不同，統籌分配稅款不足時，中央會依照優先順序提供一般性補助款，但國民黨修法，除了多分配統籌分配稅款，一般性補助款也不能減少，按理來說，總預算增加，可以做的事情就多，補助款金額也應相對降低，藍白卻反其道而行，罔顧國家財政紀律。

民進黨今日指出，藍白聯手所提的《財劃法》修法，將要瓜分國家，破壞台灣各地區的均衡發展，甚至可能會讓民眾的權益受損。

首先，對於育兒津貼，原本育兒津貼每人每月5000元，「0到6歲國家養」預算從國民黨執政一年154億，增加到現在一年1200億，但依照藍白版《財劃法》修法，地方政府將瓜分多數預算，過去由中央政府補助的普及式照顧兒童的育兒補貼，可能因為藍白要修財劃法而無法再發放。

民進黨表示，其次，對於租屋補貼，原本「300億租金補貼2.0」截至今年2月底已核定43萬戶，預計7月將超過50萬戶，賴政府也將推動「百萬租屋家戶」，2032年達成興建25萬戶社會住宅，以及25萬戶社宅包租代管，還有每年50萬戶租金補貼，然而，依照藍白版《財劃法》修法，地方政府將瓜分多數預算，過去由中央政府補助的租屋補貼，可能因為藍白要修財劃法而無法再發放。

民進黨指出，第三，對於長照補助，民進黨將「長照2.0」預算從每年49.5億，增加到現在每年876億，而賴政府將推動「長照3.0」，提高長照服務涵蓋率，加強照顧服務功能，提高住宿式機構補助每人一年最多18萬元，不過，依照藍白版《財劃法》修法，地方政府將瓜分多數預算，過去由中央政府補助的長照補助，可能因為藍白要修財劃法而無法再發放。

民進黨表示，第四，對於學費補助，現行學費補助合計總經費219億元，整體受益人數63.4萬人，住宿補助新制每學期補貼每名入住學校宿舍學生5000元，低收或中低收入戶家庭補貼每名每學期7000元，另外，「學校校舍耐震能力改善計畫」自2017到2022年總共辦理公立高中以下3436棟校舍補強及拆除重建工程，共編列417億元經費，不過，依照藍白版《財劃法》修法，地方政府將瓜分多數預算，過去由中央政府補助的學費補助，可能因為藍白要修財劃法而無法再發放。