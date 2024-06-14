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北捷電價3年漲53％！北捷喊話中央：盼比照民生用電

▲▼因應台北市舉辦2024跨年晚會，台北捷運跨年連續營運42小時不收班，板南線市政府站晚間陸續湧現人潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北捷運是雙北民眾通勤往來的日常所需。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

新電價4月上路，行政院長卓榮泰表示，目前政策朝穩定方向，對此，台北捷運公司指出，經濟部近3年來已調漲北捷電價累計高達53%，政府一方面推動大眾運輸，一方面卻對擔任大眾運輸的北捷電價大幅調漲，政策似相互矛盾，喊話中央重視捷運用電特性，比照民生用電漲幅收費。

北捷自110年至112年，電價漲幅已高達34%，今年再調漲14%，累計電價漲幅高達53%，預估113年電費約28億元，約占公司整體營運成本13%，北捷透露，儘管北捷努力進行節電措施及開源節流，依然對營運造成沉重負擔。

▲北捷電價3年漲53％。（圖／翻攝自北捷官網）

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▲北捷指出，經濟部近3年來已調漲北捷電價累計高達53%，對營運造成沉重負擔。（圖／翻攝自北捷官網）
另外，北捷強調，北捷電力用在民眾、服務民生，與使用電力生產製造產品銷售營利的高毛利產業不同，卻被歸類為「產業用電」類別優先調漲，不但與推行綠色運輸政策相互矛盾，更讓北捷感覺變相懲罰之慨。

北捷進一步指出，北捷平均日運量超過200萬人次，是雙北民眾通勤往來的日常所需，用電特性應屬「民生用電」，應比照民生用電最低級距調漲，電價漲幅高達53%不合理，懇切呼籲中央，將捷運及鐵路等軌道系統的用電類別歸為民生用電計算。

北捷表示，北捷積極配合2050年淨零排放等目標，多年來推動各項政策，鼓勵民眾使用大眾運輸工具，對於減少空氣汙染及降低碳排放有顯著貢獻，自疫情結束後，為振興觀光產業不遺餘力，因應各項大型活動如跨年、大巨蛋球賽等，均加開列車疏運旅客，並與中央齊心力推TPASS，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具等。

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