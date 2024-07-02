賴清德滿意度、不滿意度都上升　綠委：凸顯他的執政風格

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

根據《美麗島電子報》最新公布的6月民調顯示，有47.6%民眾滿意總統賴清德執政表現，34.7%不滿意；對比上月數據，滿意度增加2.4個百分點，但不滿意度增加9.4個百分點。對此，綠委賴瑞隆今（2日）受訪時表示，賴清德就任滿月滿意度更往上爬，這段時間的表現確實得到各界肯定，但不滿意度也上升，凸顯出賴清德的執政風格：勇於任事、積極做事的人。

賴瑞隆指出，當賴清德積極任事時，滿意度自然會提升、不滿意度也會提升，這是他典型的風格，作為總統跟領導人更應該勇於承擔、帶領國家，這也是人民所期待的角色，賴清德對於所有事項都有清楚看法，包含覆議案站在第一線提出釋憲，這都是總統的擔當。

賴瑞隆強調，賴清德對很多重大事件態度清楚，對於藍白毀憲亂政、外商外資可能受影響不肯投資，都表達他的擔憂，這是有為的總統會有的作為，肯定賴清德積極任事，民調都是參考用，只要全力為台灣付出，民調數字會越來越好。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年6月25至27日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。

調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，本案在CATI系統的住宅電話資料庫中以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號後再進行隨機跳號（random-digit-dial,RDD）處理，替換各筆電話門號末2碼以觸及未登錄的住宅電話。

行動電話抽樣架構則依數位發展部最新公布的「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），先按各行動通訊業者用戶數占比計算各別應抽取的行動電話筆數，再平均分配行動電話筆數予各該業者的所有編碼字首，對其後5碼（即業者識別碼末碼＋用戶號碼4碼）隨機跳號處理再進行撥號訪問。成功完訪1074人，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

