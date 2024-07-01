兩岸拚綠色低碳！產業技術聯盟正式揭牌

▲ 海峽兩岸綠色低碳產業技術聯盟揭牌儀式。（圖／主辦單位提供）
記者任以芳／湖南報導
第二屆海峽兩岸綠色低碳循環發展產業科技交流會在湖南長沙開幕，「海峽兩岸綠色低碳產業技術聯盟」正式揭牌成立，海峽兩岸150多位嘉賓參會，交流心得。
本次交流會聚焦兩岸綠色低碳產業，邀請兩岸專家學者、企業代表及科技青年，圍繞「綠色創新驅動 合作共創未來」主題交流研討，搭建兩岸交流合作平台，鼓勵青年來湘交流，促進兩岸科技創新融合發展。
台灣青年菁英協會理事長謝坤宏作情況推薦，展望湘台兩地科技文化交流合作發展前景。康艷兵、吳達民、羅懷家、毛鐵、陳護木、王仲鵬等6位兩岸企業家、專家學者和政界人士代表作主旨演講。
▲ 海峽兩岸綠色低碳循環產業發展交流座談會。（圖／主辦單位提供）
分享嘉賓都希望，湘台兩地以此次活動為契機，推動湘台兩地實現層次多樣、領域寬泛、形式多元的合作，共同促進雙方綠色低碳循環產業高質量發展。期間，舉辦海峽兩岸綠色低碳循環產業發展交流座談會和台灣科技青年湖南行等系列活動。
該聯盟由台灣空氣質量健康安全協會、北京產融匯通咨詢有限公司、湖南循環經濟協會等9家海峽兩岸企業行業協會代表及產學研單位代表牽頭成立。
聯盟涵蓋科技、環保、新能源、節能等多個領域，並通過搭建平台，致力於開展海峽兩岸民間科技研究合作，構建兩岸民間科技創新服務體系，促進海峽兩地科技創新人才交流合作和綠色經濟發展。
現場舉行海峽兩岸綠色低碳產業技術聯盟揭牌儀式和科技項目簽約儀式。湖南省國際低碳技術交易中心、台灣碳交易股份有限公司等海峽兩岸6家單位現場簽署多項科技合作協議。
▼海峽兩岸綠色低碳產業技術聯盟揭牌儀式和科技項目簽約儀式。（圖／主辦單位提供）
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