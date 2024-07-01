兩岸拚綠色低碳！產業技術聯盟正式揭牌

談到兩岸問題，總是讓人特別敏感！一名網友表示，過海關時發生一件有趣的事情，有一家大陸人排在她後面，弟弟盯著她的護照，下秒大聲喊出「中華民國」，接著弟弟轉頭問爸媽，為什麼原PO的護照是綠色的，最後媽媽尷尬說了一句「因為就不同國家啦」，原PO忍不住在心中大笑。