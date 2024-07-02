湖南平江史上最強降雨…水位逼近「紅綠燈」！宣布戰時狀態抗洪

▲湖南平江縣內澇嚴重，水位逼近紅綠燈高度。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸持續降雨，多處防汛救災。湖南省岳陽市平江縣近日遭遇史上最強降雨，中心城區多處內澇，城區水位破70年紀錄。目前平江縣城老城區有接近三分之一被淹，新城區接近一半被淹。局地積水深達3公尺，水位逼近紅綠燈高度。

本次平江的降雨有三個特點，一是持續時間長，從6月18日到目前還在不斷降雨。二是降雨強度大，6月18日以來平江站降雨量達到了800毫米。三是雨量多，據統計這是平江自有氣象紀錄以來持續時間最長、強度最大、雨量最多的一次汛情。

據《央視新聞》報導，1日上午，當地已經將存在風險的住戶進行了安全轉移。根據初步統計，目前平江全縣共有34萬人受災，衝毀橋梁道路2600多處，全倒房屋5戶10間、嚴重損毀房屋11戶26間，農作物受災接近17萬畝，造成經濟損失2億多元（人民幣，下同）。

據《澎湃新聞》報導，7月1日21時30分，平江縣已啟動防汛Ⅰ級應急回應。當地開啟全社會總動員模式，全縣所有幹部職工以戰時狀態投入抗洪搶險，緊急轉移危險區群眾，做好防汛救災的各項工作。

7月2日01時20分，岳陽水文水資源勘測中心發布水情快報，7月2日00時30分，汨羅江幹流平江站出現77.67米的洪峰水位，超過警戒水位（70.50米）7.17 米，超過保證水位(74.00米)3.67米。

湖南省水文水資源勘測中心透露，截至7月2日10時，汨羅江平江站水位已經下降到76.85米，相比於洪峰水位77.67米下降了0.82米。

自6月18日以來，平江縣降雨量高達759.6毫米，為當地自1961年有氣象紀錄以來同期最高值。

截至1日19時許，全縣共計190座水庫溢洪。平江縣城兩段堤防共計7000米出現洪水漫溢，短時強降雨後縣城內澇，局地積水深達3米，水位逼近紅綠燈高度。平江多個鄉鎮受淹比較嚴重，多地出現山體滑坡、道路中斷、房屋垮塌、洪水漫溢等災情。

7月2日00時30分，汨羅江幹流平江站出現77.67米的洪峰水位，超警戒水位7.17米，為1954年以來最高水位。截至7月2日10時，汨羅江平江站水位已經下降到76.85米，水位在逐步回落。

據平江縣防汛抗旱指揮部有關負責人表示，全縣已經出動166支專業救援隊伍、抗洪搶險人數15539人次、大型救援設備1695台（套），全力處置堤防險情，轉移受淹區域的群眾，逐步做好受災群眾安置工作。