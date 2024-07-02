泰洛斯：員工幸福是企業成功的秘密武器！專業培訓＋開放溝通讓人發揮潛能、持續成長

▲泰洛斯總經理夏瑞爾（Shahriar Shaghafi）支持開放透明的溝通文化，總經理每次親訪台灣，皆會舉行全體員工會議分享公司最新動態，更親自走訪每個倉庫與員工面對面交流，聆聽員工的意見和建議。（圖／泰洛斯提供，下同）

生活中心／綜合報導

根據PWC的調查報告，亞太區有44%的員工認為未來五年內，工作所需技能將發生重大變革。其中，台灣員工認為人際能力比技術或核心業務能力更為重要，人際能力包括「適應性與靈活性」、「批判思考能力」及「協作能力」。

台灣作為全球半導體產業的領導者，要持續維持領導地位，保持適應性與靈活性非常重要。對優秀的專業人才來說，要在不斷變化的環境中保持競爭力，專業培訓和互助的職場文化必不可少。

位於桃園的半導體製造設備製造商泰洛斯（TALUS），自2016年成立以來，員工人數已從30人增長到超過700人。這樣的增長源自於泰洛斯對建立互助的職場文化及提升員工福祉的長期承諾。在這裡，員工不僅享有穩定的就業環境及職涯發展機會，並且在一個推動開放溝通、強調滿足感與榮譽感的環境中發揮所長。

泰洛斯透過在職培訓等措施，鼓勵員工持續成長並在各自的崗位上有出色的表現。這種對專業發展的追求，不僅塑造了一種追求卓越的企業文化，也讓員工具備超乎預期的能力。

▲泰洛斯製造部資深組長詹登傳表示，他透過公司提供的卡內基課程學習到的溝通原則，對於他在工作中的領導和協調分工有顯著的幫助，並能達到雙贏的結果。

在人工智慧時代，有效的溝通仍是工作進步的關鍵。泰洛斯製造部資深組長詹登傳，帶領著一個80人的團隊，他表示：「同事間的有效溝通非常重要，公司曾安排我參與卡內基（Dale Carnegie）的實體培訓，以培養溝通心態，而我所學習到的原則讓我得以運用在生活與工作上，這些原則在專業與個人間達到了有效的協調作用，提升工作的相容性，進而達到雙贏的結果。」

泰洛斯總經理夏瑞爾（Shahriar Shaghafi）支持開放透明的溝通文化，致力建立促進意見交流、接納多元觀點的工作環境，同時培養透明、緊密合作且高效率的工作氛圍。他深信，在一個員工能與管理團隊分享意見和建議的工作環境裡，有助建立彼此尊重、相互信任的企業文化。

泰洛斯物流部資深專員張莉婷分享，總經理每一到兩個月都會親自來台灣，並舉行全體員工會議，向大家分享公司的最新動態。今年，他更親自走訪了每一個倉庫，與員工面對面交流，仔細聆聽員工的意見和建議。張莉婷進一步指出，這種開放溝通的文化有助於建立一個相互信任和尊重的工作環境。當主管對員工的能力充滿信心，並願意委派任務給他們時，她也對自己能按時完成工作充滿信心，這種互信與尊重的氛圍有助於形成一個良性的溝通協調循環。

▲泰洛斯物流部資深專員張莉婷分享，健康和安全始終是公司的首要任務。在泰洛斯，物流部員工每天工作前的小組會議可以即時分享當天任務和安全新知，有助員工建立一個安全的工作環境。

此外，張莉婷深知英文在職場中的重要性。為了提升自己在領導和協調方面的英語能力，她積極參加公司提供的各種免費線上課程，並通過這些培訓獲得證書，成功達成自我提升的目標。

張莉婷補充道：「在倉儲作業中，健康和安全始終是我們的首要任務。在泰洛斯，我們可以利用線上教育平台即時獲取安全更新和職業安全課程，這些課程包含了衛生、安全以及推高機操作等相關知識，有助於我們建立一個更為安全的工作環境。」

泰洛斯提供的員工福利在提升績效和獎勵員工方面發揮了關鍵的作用。從績效獎金到免費膳食和健康檢查等，員工對公司的成功有所付出和貢獻，並因此而獲取了實質回報。

詹登傳回憶起他使用陪產假的經驗，並強調彈性的工作時間和健全的休假政策對於他的家庭和個人生活的重要性。張莉婷表示，免費的全面年度健康檢查幫助她保持良好狀態，滿足倉儲工作的需求。此外，在台灣新冠疫情嚴重爆發的期間，口罩需求大增，採購不易，泰洛斯定期分發免費口罩和COVID-19快篩試劑，務求確保同事們的健康和安全。

泰洛斯對員工福祉的承諾和開放溝通的企業文化，促進了員工與管理層之間真誠的對話，更成為公司提高競爭力且永續發展的重要基礎！

