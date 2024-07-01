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20年沒漲！桃市警局60元便當CP值爆表　連市府員工都來揪團購

桃園市政府警察局的員工餐廳CP值超高，吸引市府員工中午團購。（翻攝自桃園市政府警察局臉書）

圖、文／鏡週刊

物價飛漲，民生小吃價格也屢屢調高，不過在桃園市政府警察局的餐廳卻提供60元便當，近20年來都沒漲價，成為警員的小確幸，甚至吸引桃園市府員工午餐揪起團購。

桃園市政府警察局今（1日）在臉書發文表示，警局3樓的員工餐廳開張到現在已有43年歷史，早期餐廳幫廚人才濟濟，警察同仁的早中晚餐均由餐廳一手包辦，其中最夯的早餐15元吃到飽，有饅頭、稀飯及配菜等，隨著時代變遷早餐停辦，但仍持續供應著午晚餐。

桃園市政府警察局的員工餐廳提供60元便當，多變化的主菜及配菜讓人吃不膩。（翻攝自桃園市政府警察局臉書）

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桃園市政府警察局的員工餐廳提供60元便當，多變化的主菜及配菜讓人吃不膩。（翻攝自桃園市政府警察局臉書）

桃警指出，員工餐廳提供60元的便當價格維持近20年不變，在物價高漲之時，超高的CP值也吸引市府員工中午團購，多變化的主菜及配菜讓人吃不膩，而其中重要的推手主持營運的伙委長范揚瀧將於7月16日屆齡退休，同仁聽聞紛感不捨。

桃園市政府警察局員工餐廳伙委長范揚瀧將退休，局長特別頒贈退休紀念品及警察小熊。（翻攝自桃園市政府警察局臉書）

▲桃園市政府警察局員工餐廳伙委長范揚瀧將退休，局長特別頒贈退休紀念品及警察小熊。（翻攝自桃園市政府警察局臉書）

為表彰伙委長的辛勞，桃警局長特別頒贈退休紀念品及警察小熊，並邀請他擔任1個月的伙食團顧問經驗傳承，並指導2位新進同仁，讓60元的警局高CP值便當繼續飄香。


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