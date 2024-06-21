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南投縣青年一日職場體驗趣暑期登場　隨青創業者和業師找職涯方向

▲南投縣政府推出5場暑期「青年一日職場體驗趣」活動，即日起開放報名。（圖／南投縣青年發展所提供）

▲南投縣政府推出5場暑期「青年一日職場體驗趣」活動，即日起開放報名。（圖／南投縣青年發展所提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府將於今年暑期7月至8月推出5場次的「一日職場體驗趣」免費活動，每場次僅限40個名額，歡迎設籍、居住或就學於南投縣的15至29歲，想要探索職業方向、為未來職涯做好準備的青少年，把握機會報名參加。

縣長許淑華表示，青年進入職場時常會面臨「不知道自己適合哪方面工作」、「不了解各行各業」等困境，縣府透過整合各項計畫資源，提供青年朋友進行職涯探索、就業、創業、志工與社會參與、創新培力等全方位適性發展，今年暑假藉著規劃一系列職涯探索活動，讓青年朋友多了解南投在地優秀企業，除拓展視野，也協助培養多元工作技能及提早對個人職涯發展做規劃。

縣府青年發展所指出，今年暑期一日職場體驗活動內容非常豐富：不僅結合在地眾多青創業者提供多元實作體驗課程，包括一日花農、西點烘焙、雷射雕刻、竹藝製作、茶葉烘焙等，還有國宴名廚推薦的玫瑰花果醬製作體驗，以及「翻轉南投」竹山老店的竹工藝課程，可親手體驗到不同產業的魅力，同時也邀請業師進行職場專業知能及職涯發展分享，不管是對未來職涯充滿迷惘，還是已經有些許方向，都能帶給青年朋友寶貴的體驗和啟發。

青發所表示，活動採線上報名，7月9日、8月7日及8月14日（https://forms.gle/f6YbaVi5yddDLLkG9） 、7月24日及7月25日（https://forms.gle/NYmPS4SyvaFwKufe7），報名額滿為止，詳細課程資訊可上南投縣政府網站的青年事務最新消息瀏覽，或撥打南投縣青年發展所專線：049-2222136（承辦人徐先生）。

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