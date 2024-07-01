暑期工讀畢業生找頭路　台南就業中心2場徵才直接來

▲面臨暑期打工及畢業生找工作，勞動部雲嘉南分署台南就業中心為提供青年學子及社會新鮮人更多的面試機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面臨暑期打工及畢業生找工作，勞動部雲嘉南分署台南就業中心為提供青年學子及社會新鮮人更多的面試機會，邀轄區太陽能產業、製造業、餐旅業、家事服務業、量販業等產業，計15家廠商提供500個以上工作機會，暑期工讀佔150個。

正職工作尤以太陽光電系統設計師，月薪最高60K、其次為太陽光電系統維運工程師50K。分別於7月3日、9日連續辦理二場次現場直接面試。而為鼓勵對抗酷熱夏天的早鳥朋友，於7月9日第二場次提供30份酷暑飲品對換券，供求職朋友面試後即可至就近超商對換清涼飲品，清涼一夏。找工作的朋友們，請多加把握。

第1場次，7月3日家樂福招募暑期工讀生100個，時薪183元。公開面試時間自上午9點30分至11點30分，工作內容包含商品陳列人員及清理、生鮮商品包裝及陳列、收銀結帳、傳遞活動訊息、進退貨商品對點驗收、出入口管制、拉手推車至定點、手推車保養、商品理貨、撿貨、包裝及需搬重物。工作期間自113年7月中旬至8月中旬。

第2場次，7月9日於下午2點至4點在大恩里活動中心辦理「2024求職逗陣來 就業好薪情」聯合徵才活動，邀請在地廠商榮美金鬱金香酒店、黑橋牌企業、德寶家電、隆晟鋁業、真時科技材料、夏都國際開發(台南分公司)、媽咪樂健康科技、東東餐飲企業、美商德盟、金華成金屬工程、八方雲集餐飲、全超開發、台南大員皇冠假日酒店、迷客夏等共14家廠商。提供太陽光電系統設計師、太陽光電系統維運工程師、維修服務工程師、助理技術員、品管工程師、倉管/生管/採購/庶務專員、司機人員、繪圖人員、研發人員、國貿人員、西餐廚師、家事服務營運-台南區區主管、居家家事服務員、會計人員、展售專員、餐廳外場接待員、房務人員、客務櫃台接待員、擠型操作員、組立人員、作業員、中秋短期作業員、中秋短期物流人員等逾400個工作機會。

台南就業中心洪儷瑋主任表示，暑期來臨有不少學生正在找暑期打工，許多在學學子都會選擇透過打工方式先體驗瞭解職場生活，進而累積個人工作經驗與能力。提醒打工學子要重視工作前的職前訓練及瞭解作業環境安全性，保護自我安全，才能體驗快樂平安的暑期打工生活。

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