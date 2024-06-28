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南投縣推綠色殯葬　籲改用電子輓額

▲南投縣政府推動「綠色殯葬」、「電子輓額」拚環保減碳。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府推動「綠色殯葬」、「電子輓額」拚環保減碳。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為保護環境，南投縣政府提倡節能、減碳的「綠色殯葬」，呼籲民間多使用「電子輓額」，該項政策獲得熱烈響應，已有上百家、約7成殯葬業者表示願意配合，多位民代及鄉鎮市長也承諾未來將不主動提供輓聯。

縣政府28日舉辦「電子輓額」簽署記者會，縣議員吳棋楠、蘇昱誠、蔡宗智、簡千翔、陳宜君、廖梓佑、張婉慈、林芳伃、林憶如、林友友，南投市長張嘉哲、名間鄉長陳翰立及殯葬業者都出席力挺。

▲南投縣政府推動「綠色殯葬」、「電子輓額」拚環保減碳。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府推動「綠色殯葬」、「電子輓額」拚環保減碳。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，華人世界在往生者告別式、出殯時，各界都會提供傳統輓聯及相關物品，以此表達對家屬及往生者的關心，但常因告別式會場限制而重疊掛置，不一定能看到輓文內容，而依民間習俗在告別式後立即焚燒，也造成環境污染；許淑華表示，很多家屬也向民代反映，不太需要鋪張式的傳統輓聯，一樣可以緬懷往生者，縣府為此和民意代表、鄉鎮市長一起商量，率先由民代及鄉鎮市長做起，不主動提供輓聯，也獲得眾人支持。

▲南投縣政府推動「綠色殯葬」、「電子輓額」拚環保減碳。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，今年四月已公告「縣立南投殯儀館各級禮廳全面使用電子輓額」，目前有125家者配合政策，換算有7成業者響應並簽署使用電子輓額；許淑華強調，節能減碳是重要趨勢，也是各界需關注的功課，期許各界捨傳統輓聯、改用電子輓額，一起推動綠色殯葬政策和節能減碳。

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