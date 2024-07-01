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大陸 大陸焦點 特派現場

抽中烤鴨免費餐券！他兌換遭要求「付低消」酸：是想白吃白喝嗎

大陸一名網友抽中2張免費餐券，怎料到場用餐竟被店員告知要付低消，甚至還被質疑是奧客，嗆聲他想白吃白喝。（圖／翻攝自維基百科）

▲男子抽中2張免費餐券，怎料到場用餐竟遭店員嗆聲他是想白吃白喝。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

為了招攬客人，不少餐廳會祭出抽獎活動免費贈送餐點，就有一名大陸網友發文抱怨，他在一間專賣烤鴨的餐廳抽中2張免費餐券，怎料到場用餐時，竟被店員告知「要付低消」，甚至還被嗆聲想白吃白喝，讓他當場氣炸。

一名大陸網友在社群平台發文表示，他日前幸運抽中某家餐廳的2份半套烤鴨免費兌換券，怎料前往餐廳使用優惠券時，店員卻突告知需支付低消100元人民幣（約新台幣447元），他當下以為是自己漏看了使用規定，於是又再度細看了一遍，但兌換券上根本沒有此項要求。

原PO透露，他向店員反應後，對方表明這是「店內規定」沒寫在優惠券上，接著開始質疑他是奧客，「如果都像你這樣中了霸王餐就來我們這白吃半套烤鴨，我們還要不要賺錢了？」氣得他決定向業者投訴。

貼文曝光後，引起網友熱議，「霸王餐本來就是不用花錢吃飯的呀！而且不是誰都能中霸王餐」、「不守信用的商家，玩不起別玩」、「這個不是應該按詐欺去投訴嗎」、「吃了無數霸王餐的我，目前沒遇到這種店家。」

另外，也有不少幸運民眾分享用餐經驗，「霸王餐就是不用花錢的，我之前也中了，服務生態度很好，該有的一樣不少」、「我之前抽獎抽到免單去西餐廳裡吃飯，說明是中獎後人家也很熱心接待」、「我之前中的霸王餐，一分不花吃的特別好，餐廳服務還特別好，還幫我們拍照片。」

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