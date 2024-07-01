動員百人大掃除！台南恐怖屋「清出20噸垃圾」　區長曝清運費用

▲台南市北區力行里一處民宅堆滿廢棄物，嚴重阻礙老夫妻的救護行動，區公所召集近百名志工，共清出多達20公噸的垃圾。（圖／資料照）

圖、文／CTWANT

台南市北區力行里一處民宅住著一對8旬老夫妻，上個月老夫妻因病需就醫，但消防人員到場才發現，滿屋的廢棄雜物根本寸步難行，導致消防員只能動用吊車救援，耗費1個半小時才將夫妻倆吊掛救出，順利送醫。對此，北區區公所近日集結百位志工前往清理，共清出多達20公噸的雜物，如今清潔費用也曝光。

台南市一對老夫妻日前身體不適需要送醫，但卻因屋內雜物堆積如山，嚴重阻礙救護任務，基於安全性考量，區公所6月30日動員近百名志工協助清理，整整清了將近10小時，才讓老夫妻的住家恢復乾淨樣貌，前後共清出大約20公噸的垃圾。

▲台南市北區力行里一處民宅堆滿廢棄物，嚴重阻礙老夫妻的救護行動，區公所招集近百名志工，共清出多達20公噸的垃圾。（圖／資料照）

力行里里長鄭昆福表示，附近居民多年前就已反映，該民宅環境髒亂讓左鄰右舍困擾不已，但多次勸導屋主夫婦，對方仍不願清理，所幸如今終於解決滿屋囤積的雜物，還給街坊鄰居乾淨舒適的生活環境。

不過如此耗時又費力的大工程，相關「清潔費用」由誰買單呢？對此，台南市環保局表示，環保局清潔隊僅出動垃圾車及回收車幫忙載走雜物，清潔人力均為志工在場協助；北區區公所區長潘寶淑也透露，此次投入清理的人員都是無酬志工，現場的涼水是她自掏腰包提供，因此並未衍生出相關的清運費用。

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