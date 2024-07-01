剛出月子中心！新手媽遭婆婆要求「帶娃睡客廳」：會吵到我兒睡覺

▲人妻不滿被要求帶娃睡客廳。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

對產後的媽媽來說，坐月子調養好身體，恢復體力與身材，是非常重要的，未料近日一名人妻抱怨表示，前陣子才剛出月子中心，就被婆婆要求帶著小孩睡客廳，理由是怕她跟小孩吵到老公睡覺，人妻氣得提出要回娘家住，但老公卻說「這樣不體面」要她忍耐3個月。

這名人妻在Dcard以「剛出月子中心就被叫去睡客廳」為題發文，表示自己生完孩子剛出月子中心不到一星期，就被婆婆要求和小孩睡客廳，原因是擔心她和小孩會吵到丈夫睡覺，當時她因為生產完有些產後憂鬱，但也不知為何沒反駁，便跟著孩子在客廳過一夜，但她整夜未睡。

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直到隔天，人妻將事跟丈夫告知，對方竟說沒發現她未回房睡覺，也不知道媽媽有要她睡客廳，為此，人妻事後向丈夫提議搬回娘家住，但被對方拒絕，認為這樣「沒有體面，傳出去不好」，要她再忍耐3個月，為了小孩，這名人妻也只能吞忍下，「我那時精神狀態完全快要瘋潰，但為了小孩我忍了，我也不敢告知娘家的人」。

人妻抱怨道，公公吃飯從來沒有喊過她，婆婆也一直對她很挑剔，且嫁人後還住在娘家的大姑一家人還很會賣慘。日前她再度因為婆家人跟丈夫吵架，但是丈夫認為家人都對她很好，是她對家人有敵意，「他家人對我很好，是我自己對人家有敵意」，丈夫甚至指「睡客廳事件」已經和婆婆反應過，認為事件過去很久，她早該原諒。

這讓原PO感到無奈感嘆，「我不知道男人婚前婚後可以變那麼多，他的家人永遠比我重要」。

貼文一曝光，網友紛紛表示，「真的是哀其不幸怒其不爭」、「除非你硬起來，不然以後只會更多事要你忍，不會少」、「當婆婆要妳睡客廳時，妳就該翻桌了」、「就是為了妳自己、為了小孩，請立刻聯繫娘家」、「嫁到這樣的家庭真的是妳這輩子最大的不幸」。

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