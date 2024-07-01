亂流事故增加！大韓航空1規定改了　降落前40分鐘「停止客艙服務」

▲ 有鑑於近來亂流事故增加，大韓航空更改作業流程。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

新加坡航空SQ321航班5月遇上嚴重亂流，造成1死85傷，空服員爆血的畫面相當駭人。為避免類似事故，南韓大韓航空（Korean Air）宣布更改規定，未來著陸40分鐘前便不再提供客艙服務，乘客無法向空服員要求水或食物等，1日起上路。

韓媒MBN報導，大韓航空1日宣布，「為飛安及避免乘客、空服員因亂流受傷，將改變客艙服務措施」，今日起中長程航線客艙服務結束時間最多提早20分鐘。

過去在飛機開始下降時仍提供客艙服務，但即日起將在落地40分鐘前完成。這項改變是為預防亂流引發事故，空服員也能在降落期間更專注於飛安工作。

此前於今年5月，新加坡航空SQ321航班遇上嚴重亂流驟降，造成1人死亡及85人受傷。且近來類似事件有增加趨勢，今年以來次數已達2019年同期的2倍以上。

韓航也呼籲乘客遵守規定，在可能遇上亂流的航段，當安全帶指示燈亮起時，應立即回到座位並繫上安全帶；且為因應突如其來的亂流，在座位上應隨時扣好安全帶，隨身行李則放在上方行李架或前排座位下方。

另一方面，大韓航空KE-189航班6月22日從南韓仁川飛往台中，途中發生增壓系統異常緊急返航，高度驟降21000英尺造成15人不適，其中13人送醫。