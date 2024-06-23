大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內恐怖狀況

記者張靖榕／綜合報導

大韓航空一架預定從南韓仁川機場飛往台灣台中的班機，中途疑出現增壓系統異常意外，班機緊急返航。機上台籍旅客曝光當時機艙內狀況，表示飛機驟降3次，飛行高度從3萬多英尺狂降到只剩9000多英尺，「比雲霄飛車G5的離心力感還要可怕」，氧氣罩全都掉下來，「只想說，現在還能活著真好...」。

▲大韓航空一架波音737 Max班機「壓力系統異常」。（圖／翻攝FlightAware）



大韓航空KE-189班機原定當地時間22日下午4時許，從南韓仁川機場出發，預定目的地為台中機場，卻在經過濟州島上空時突發「壓力系統異常」。班機盤旋一段時間後決定返航，約15名乘客出現耳膜疼痛等症狀，當中13人被送往醫院。

▲台旅客曝機艙內情況。（圖／翻攝Threads）



一名女網友在Threads上發布貼文，表示情緒非常複雜，「從3萬多英尺下降到9000多英尺，你能想像這一切有多可怕嗎？」她再度表示能活著真好，感謝辛苦的機組人員，並想對共患難的同班機乘客們說聲「大家真的辛苦了」。

另一名女網友表示，當時飛機起飛一段時間，已經在吃飛機餐，但快到濟州島時突然緊急驟降3次，連氧氣罩都掉下來要大家呼吸，之後機長便廣播將返回仁川機場，「一下飛機就一堆消防人員跟警察站在空橋上等上飛機檢查，一定是飛機有問題。」航空公司方面則是安排乘客住過境旅館。

網友留言也有提到，該航班的飛機型號是最近頻頻發生事故的波音737 Max，「關鍵字：Boeing 737 Max 8…」、「波音737 Max是不是有點雷」。其他網友紛紛留言，「還好你們都沒事，看了覺得超可怕，平安就好」、「面罩都放下來了欸…好可怕」、「光用看的就快哭了」。