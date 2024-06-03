新航亂流傷者現況曝！他「瞬間撞暈」全身6處骨折　滿頭血縫20針

▲新加坡航空SQ321航班上月21日遭遇強烈亂流導致1死、百人受傷。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡航空SQ321航班上月21日遭遇強烈亂流導致1死、百人受傷，其中一名傷者表示，這起意外導致他頭部受傷縫了20針，頸部和脊椎6處骨折，目前還住在泰國曼谷的醫院中，很有可能無法重返工作崗位。

Passenger injured on Singapore Airlines plane that left man dead says he can’t work after turbulent flight https://t.co/jugVv1obME pic.twitter.com/g3XMkp8nke — New York Post (@nypost) June 2, 2024

根據《鏡報》報導，現年29歲的理查茲（Bradley Richards）來自英國，上個月他和妻子搭乘新加坡航空SQ321航班，準備到新加坡、印尼和澳洲度假6周，沒想到卻在機上遇到嚴重亂流。

回憶起當時的狀況，理查茲表示，他在亂流發生時被甩出座位，強大的撞擊力讓他瞬間暈厥，醒來時發現頭部血流不止、脊椎非常疼痛，且眼前的一切彷彿電影場景，「當時我在靠近飛機後面的地方，我記得有醫務人員跑過來，還必須跨過地上受傷的人，這一切都太痛苦了。」

在飛機緊急降落曼谷後，理查茲立刻被抬上輪椅送往醫院治療，他的頭部受傷縫了20針，頸部和脊椎6處骨折，還出現內出血的狀況，目前仍住在曼谷的醫院中，醫生表示，他短期內可能難以回到工作崗位。