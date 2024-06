新航亂流傷者現況曝！他「瞬間撞暈」全身6處骨折　滿頭血縫20針

▲新加坡航空SQ321航班上月21日遭遇強烈亂流導致1死、百人受傷。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

新加坡航空SQ321航班上月21日遭遇強烈亂流導致1死、百人受傷,其中一名傷者表示,這起意外導致他頭部受傷縫了20針,頸部和脊椎6處骨折,目前還住在泰國曼谷的醫院中,很有可能無法重返工作崗位。

Passenger injured on Singapore Airlines plane that left man dead says he can’t work after turbulent flight https://t.co/jugVv1obME pic.twitter.com/g3XMkp8nke