竹構藝術與糖業文化交融　斗六糖廠開工...將變身「竹創基地」

▲雲林縣政府為發展竹產業運用及竹工藝創作，接續將斗六糖廠規劃為兼具糖業文化及竹創藝術之「竹創基地」，今舉行動工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為發展竹產業運用及竹工藝創作，繼打造草嶺石壁竹創森園區後，接續將斗六糖廠規劃為兼具糖業文化及竹創藝術之「竹創基地」。「斗六糖廠竹創基地景觀營造計畫」包含景觀工程案及竹創藝術設置案，均已完成發包作業，今（28）日開工動土，由縣長張麗善擔任主祭官，祈求施工順利、人員平安。

雲林縣政府特定2024年為「國際友誼年」，主辦「2024竹博覽會暨世界竹論壇」之雲林展場。選定草嶺石壁竹創森園區為主場地，展現特有的竹產業發展及成果，包含竹構裝置藝術、竹林療育、竹饗宴及竹器皿等，讓來自世界各地的貴賓，看見縣府團隊的用心。獲世界竹組織認證為「世界竹地標」。

雲林縣長張麗善表示，為延續石壁竹創森建設成果，啟動斗六糖廠改造計畫。斗六糖廠經縣府登錄為文化景觀，區內大致仍維持日治時期的空間配置紋理，整體空間具有產業文化景觀之高度文化與歷史價值。縣府透過綠美化代管方式，已向台糖公司取得園區3.917公頃土地之使用同意，並規劃整建園區綠地及既有建築，導入竹構創作藝術，配合未來招商引入竹創產業，打造成「竹創基地」。

城鄉處長林長照說明，「斗六糖廠竹創基地景觀營造計畫」包含景觀工程案及竹創藝術設置案，總體經費8400萬元。整體目標於環璄呈現製糖工業遺構與自然演替生態、城市森林地景之美，同時成為進入斗六市區幹道上的綠色門戶，進而連結地方聚落生活空間，營造具時空延續性及集體生活記憶且永續循環的人文生態共存環境。

工程主要包含綠地、步道、停車場等景觀；兩棟糖倉、一棟小庫房、舊車棚整設施整修。另，竹創藝術設置案以藝術手法呈現，創造出竹創基地中的亮點地標，包括：竹創基地解說指標系統、竹馬遊戲場之竹苑及土堤式溜滑梯及竹鞦韆、竹工藝館展示設計製作暨體驗活動等，以藝術形式植入斗六糖廠的歷史空間涵構和自然基盤中，營造具時空延續性及集體生活記憶的人文生態共存環境。

張麗善強調，縣府城鄉發展處在斗六糖廠推動之計畫案，將結合文化資產保存再利用及竹產業發展。有別於石壁竹創森園區的竹林療育，竹創基地主要有二大開創性「打開在斗六到古坑之間台三線旁封閉已久的斗六糖廠圍牆，成為市民共享的開放空間」、「將具有永續動能的竹文化導入這個沉睡已久的文化資產裡，展現雲林從竹林產地到竹構築、竹工藝的軟實力」。

雲林縣取得「世界竹地標」只是第一步，未來將持續在竹構人才培育、竹工藝創作、竹產業運用、竹林撫育及竹永續建築等面向，努力不懈，以響應聯合國永續發展目標SDGs，發展竹產業循環新經濟。

▲雲林縣政府為發展竹產業運用及竹工藝創作，接續將斗六糖廠規劃為兼具糖業文化及竹創藝術之「竹創基地」，今舉行動工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）