北一女樂儀旗隊啟程「加拿大牛仔節」　校長勉：做台灣最佳代言人

▲北一女樂儀旗隊啟程參加加拿大牛仔節。（圖／北一女提供）

記者楊惠琪／台北報導

暌違5年，享譽國際的北一女中樂儀旗隊再度獲邀參加「2024年加拿大卡加利牛仔節」，110名師生昨晚搭機啟程。明天將在溫哥華皇后劇場廣場進行兩場表演，7月5日起一連三天參加卡加利牛仔節系列活動。校長陳智源期勉表演學生，帶著國人的祝福與期待，為台灣進行一場美麗的國民外交，做台灣的最佳代言人。

北一女樂儀旗隊是國內歷史最悠久的學生樂儀旗隊，曾多次受邀赴日本、英國、美國、加拿大、南非等地演出，去年參加2023元旦美國加州玫瑰花車大遊行，也前往美國迪士尼樂園表演，在當地掀起一股「綠色風暴」。今年再獲邀前往「2024年加拿大卡加利牛仔節」，派出百名學生上場演出，總統賴清德日前也在總統府授旗預祝演出順利。

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校長陳智源也期勉學生牢記總統授旗時的期許：增廣見聞，把台灣的美好傳遞給國際社會，也把國際社會的優點帶回台灣。陳智源說，北一女樂儀旗不只是學校的榮譽與傳承，更是台灣獨特的文化資產，這次加拿大之行，不僅是展現台灣藝術文化之美，更是促進國際交流的重要一步，再次把台灣帶進世界的舞台。

「卡加利牛仔節」已有112年的歷史，每年7月於亞伯達省卡加利舉行，是一個博覽會和牛仔競技盛會，每年吸引超過100萬人次參與，在線上觀看的人次超過1億人，是國際知名的盛大活動。牛仔節遊行是該活動的開幕式，隊伍包括行進樂隊、花車和牛仔馬術隊，主題融合了傳統西部文化和現代元素。