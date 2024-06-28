西螺騎士追撞故障貨車！受困車底25分鐘　眾人合力抬車

▲西螺男騎士撞上停於路邊故障貨車，受困車底25分鐘才脫困。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮今（28）日晚間19時許發生一起機車追撞路邊故障車事故。事故路段因照明不足環境較暗，機車騎士發現停於路邊小貨車時來不及閃避撞上，人車卡於車底受困約25分鐘，所幸男騎士意識清楚，肢體擦挫傷與撕裂傷，由救護車送醫治療，詳細肇事原因尚待警方釐清。

西螺鎮雲145縣木棉花道路燈僅裝設單側，晚間19時45分北上車道發生機車騎士追撞小貨車事故。一輛疑因傳動軸脫落之故障小貨車開啟故障燈斜停於機車道上，疑似因為現場光線不足及貨車未置放三腳架示警，一名男騎士閃避不及撞上小貨車左後方，男騎士當場卡進車下腿部卡住受困，救護車到場後加派破壞器材車支援。

▲事故地點位於西螺鎮雲145縣木棉花道，該路段路燈僅裝設單側有光線不足情況。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方到場後以警車照光周邊持續警戒避免二度追撞，並以現場警力加上民眾多人及小貨車駕駛，合力將小貨車抬高，在救護支援到達前將男騎士救出脫困，幸男騎士除肢體擦挫傷外，腿部撕裂傷，救護人員紮上止血帶後將男子迅速送往雲林基督教醫院救治。詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

▲西螺男騎士撞上停於路邊故障貨車，受困車底25分鐘才脫困。（圖／記者蔡佩旻攝）